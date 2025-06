- Od samog početka u pitanju je bio ekonomski interes. Ako posmatrate kako su se mediji ponašali u profesionalnom smislu, a koji su bili pod kontrolom Šolaka, jasno je da su oni oduvek bili isključivo instrument za ostvarenje njegovih ekonomskih ciljeva. Dakle, tu nije bilo nikakvih priča o slobodnom, nezavisnom i objektivnom novinarstvu – jer oni su sve, samo ne nezavisni i objektivni. Kada posmatramo ponašanje tih medija, jasno je šta je bila njegova agenda. Govorimo o bonusu od 200 miliona evra, koji je – bilo da ga je sam sebi dodelio, ili da je to učinio upravni odbor u kojem su bili i partneri iz BC Partnersa – sporan, mada u to lično sumnjam. BC Partners je ozbiljan investicioni fond koji verovatno ne bi prekršio ugovornu obavezu - kaže Matić i dodaje:

- Da su ranije preuzeli tu obavezu, sigurno bi je ispunili i ne bi ni došlo do sudskog spora. Šolak je vlasnik oko 33% United Grupe i već je dobio trećinu od 1,5 milijardi evra. Kada se odbiju troškovi i dugovanja, on je od prodaje SBB-a već prihodovao oko 400 miliona evra. Ovaj bonus dolazi preko toga, i upravo zbog toga on sada tuži. Pominje se čak i dodatni penal od 50 miliona evra ako mu se isplata bude odložila. Jasno je da je odluku napisao neko ko je bio veoma blizak Šolaku, ko je štitio njegove interese i pokušao da to naplati na štetu BC Partnersa. Reč je ili o nekoj unutrašnjoj, skrivenoj odluci, ili o podmetačini iza koje može da stoji samo Šolak ili neko njemu blizak.