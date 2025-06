„Naravno, nije sve bilo tako cvetno i lepo, već smo bili suočeni sa pokušajima da naročito od strane predstavnice Prištine, kroz pominjanje jednog negativnog istorijskog konteksta, Srbija na neki način bude ocrnjena. Odgovorili smo na to vrlo dostojanstveno, poslali jasnu poruku da nikoga nećemo ubediti u proširenje Evropske unije na Balkan ukoliko se budemo međusobno napadali, vređali, omalovažavali, da svakako i mi to možemo da činimo daleko efikasnije, ali biramo drugi put, biramo da na drugi način pokažemo koje su to vrednosti za koje smo opredeljeni. Istovremeno potpuno je jasno da Srbija kao centralna zemlja na Balkanskom poluostrvu, kao zemlja koja čini 52 posto ekonomije našeg dela Evrope predstavlja kariku koja ne samo da je neophodna već i mora da igra važnu ulogu u našem delu Evrope“, poručio je šef srpske diplomatije.