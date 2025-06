Kada se to ima u vidu, kao i smišljeno zakazivanje protesta u glavnom gradu istog dana za kada je najavljena promocija novog pokreta za narod i državu, potez predsednika Srbije Aleksandra Vučić i drugih državnih i stranačkih zvaninika da odlože svoj skup za neki drugi dan pokazuje ogromnu odgovornost i ozbiljnost države protiv koje se blokaderi bore, ocenjuju sagovornici Kurira .

Te pitam sve one koji blokadere podržavaju: kako se ovo zove? Terorizam? - napisala je Brnabić , uz poruku građanima da se ne plaše i ne brinu jer "Srbija predvođena Aleksandrom Vučićem nikada neće prepustiti otadžbinu onima koji žele da građani Srbije žive u strahu".

- Svaka destrukcija i svako nasilje samo po sebi je autogol blokadera. To je pogrešna strategija, jer niko u Srbiji nije zainteresovan za zaustavljanje ili degradaciju njene pozicije u bilo kom segmentu. Podrška koju su studenti imali bila je zbog želje da se Srbija unapredi, ali sad je došlo do inverzije i zaista postoji opasnost da neki pomisle da je ono što je gore po Srbiju, bolje za blokadere. To je apsurd i nema veze s istinom. Većina nikada neće prihvatiti da se ruši sopstvena otladžbina. S druge strane, vlast je orijentisana ka izgradnji, unapređenju života, ka pomacima koji treba da budu u pravom smeru. Taj put je pravi, a ne svađe - naglašava Miletić.