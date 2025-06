Na početku obraćanja, Gujon je istakao da je živeći dve decenije u Srbiji uvideo da je srpsko-mađarsko prijateljstvo jedna od najneverovatnijih priča u istoriji Evrope, od dugog istorijskog nepoverenja i sukoba, do iskrenog savezništva i duboke saradnje.

- Na čelo Srbije i Mađarske došli su ljudi koji su shvatili da istorija nije tu da nas osuđuje, već da nas uči. Predsednici Viktor Orban i Aleksandar Vučić su različitog porekla, ali iste vizije. Predstavnici dva naroda koji su kroz istoriju bili i na suprotnim stranama ali koji danas stoje rame uz rame. Oni su izgradili most ne rečima, već delima - rekao je Gujon.

- Veza dve zemlje postaje sve čvršća. Razdaljina sve manja. Gradi se brza pruga Beograd–Budimpešta, prvi projekat tog obima u ovom delu Evrope. Mađarska čuva srpski gas u svojim skladištima, a Srbija joj pomaže u prekopotrebnoj energetskoj diverzifikaciji. Mađarska je najglasniji saveznik Srbije u Briselu. Ona podržava proširenje Evropske unije u korist Srbije - zaključuje on.

On je rekao da se u takvom vremenu, pojavljuju ljudi koji ne prihvataju nametnuti stav da tradicionalne vrednosti moraju da nestanu da bi jedna država bila moderna. Da ti ljudi ne pristaju na to da izgube sebe i svoj identitet.

- To su ljudi poput predsednika Vučića i premijera Orbana. Oba su predvodnici modernog evropskog suverenizma i oba su snažni glasovi porodičnih i patriotskih vrednosti. Oni znaju da ne postoji suverenitet država bez hrabrosti njihovih lidera da ga brane. Zato su obojica na udaru levo-liberalnih snaga. Zato ovo što vidimo danas između Srbije i Mađarske, nije samo partnerstvo. Nije samo politika. To je nova nada. To je model i uzor. Savez onih koji su odlučili da će sami pisati svoju sudbinu i da neće dozvoliti da im je drugi pišu u tuđim kancelarijama - zaključio je Gujon.