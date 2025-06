"Mogu da kažem, ovako kolokvijalno što vidim. Postoji intencija da se školska godina okonča, kolokvijalno rečeno - da se smandrlja, da bi moglo da se izađe iz ove krize. Mislim da je ova godina izgubljena! Pokušava se da se u skraćenoj formi nadoknadi ono što je realno nemoguće. Mislim da će to ostaviti štetu na svakog studenta, to sve može studentima da se vrati kao bumerang i mislim da oni koji budu hteli na master studije u inostranstvu ili na neku specijalizaciju, tamo će ih pitati kako su završili 2025. na tom fakultetu, to mogu da postave kao pitanje fakulteti koji drže do kvaliteta studija. Ovde je sad došla u pitanje i sledeća godina, jer mora da se okonča, kako bi se upisali novi studenti... Deluje da je profesor Slobodan Antonić bio u pravu kad je upitao studente "a šta ako ne srušite vlast ali uspete da srušite univerzitet". To ne može da se reši preko noći, biće potrebno vreme", rekao je Gajić za K1.