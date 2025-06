- Nadam se da do toga neće doći, a mislim da hoće. Verujem da ono što se nadam i da neću biti u pravu, suviše je snaga angažovano. Mislim da se Amerikanci pripremaju za napad a nadam se da do toga neće doći, da je u pitanju samo pretnja - rekao je govoreći o trećem nosaču.

- Gas skače neverovatnom brzinom a onda to utiče na proizvodnju mnogih proizvoda, a čini mi se da mnogi naši ljudi to ne razumeju. Nije pitanje ko za koga navija, to i pravi problem ovoj zemlji, zato bi bilo dobro da se što pre završi sukob. Videli smo neverovatne udare izraelskih snaga, neverovatnu preciznost. Mosad je njihova spoljna služba, unutrašnja je Šabat, ona je radila u Gazi. I treća je Aman, to je vojna služba. 53 odsto u Iranu je pogođeno sa zemlje, morate da skidate kapu i da kažete da takva služba na svetu ne postoji. To su ljudi koji su se infiltrirali pre 15 godina, sve vreme radili za Mosad i čekali trenutak da sprovedu taj zadatak.