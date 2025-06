- Ja sam 11. decembra održao konferenciju na kojoj sam saopštio da ispunjavam sve zahteve i rekao "videćete ako su ispunjeni, ne postoji šansa da priznaju to". To je kao kad pijancu saopštavate "stani" u nekom trenutku. Ovi ljudi nisu pijanci ali su opijeni slavom i željom da nerad i slava traju doveka i nema racionalnog argumenta. Oni misle da je ista situacija danas kao što je bila pre 6 meseci. Njihov program od početka do danas je mogao da stane u 4 reči, a one su: Srbija mora da stane. Njihova sva politika se svela da Srbija mora da stane. Hvale se time koliku su štetu svojoj državi naneli. Što ne može normalan čovek koji voli svoju zemlju da prihvati. Svaki domaćin voli dobro svojoj kući.