- Izuzetno cenim gospodina Antića. Cenim njegovu hrabrost, otvorenost, to što se nije sakrio nigde i što govori bez obzira što je profesor prostim narodnim jezikom ono što ogroman deo naroda u Srbiji misli. Vidovdani su za nas Srbe obično bili tragični. Mi obično opevamo tragične događaje iz svoje istorije. Imali smo užasne dane poput namerne isporuke predsednika Miloševića Hagu na Vidovdan, to je jedna od najvećih sramota koje je tadašnja vlast a današnji blokaderi učinili. Šta god neko mislio o njemu, to je najveća mrlja na obrazu blokadera i države Srbije. To što su lažovi to je najmanji problem. Srušili su Srbiju na kolena i pokazali da je ona jedna banana kojom upravljaju strani ambasadori.