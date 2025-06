- Nije realno, ali teorijski jeste moguće da se promene rezultati izbora u Kosjeriću, naveo je on, kao što je moguće da Crvena Zvezda osvoji Ligu šampiona.

- To nisu bili izbori. Dovodili su ljude kao na streljanje, sve koji misle drugačije od njih. Šikanirali, tukli, udarali, pretili... Šta su ludaci umislili u svojoj glavi da neko ne može da ima štab? U takvim uslovima oni su uspeli da izgube izbore. U Zaječaru je SNS imao 42 odsto, a sada dobio 48 odsto. Sramota ih to da kažu - kazao je on.