- Biće incidenata, praviće nasilje, osećaćemo se loše svi - i neće ništa uraditi. Završeno je sa time... Država se osokolila, država je porasla, država se stabilizovala . Država ume sebe da sačuva i odbrani, ume da čuva i narod i država će to da pokaže "zlu ne trebalo", a daćemo sve od sebe da to ne moramo da pokažemo - rekao je Vučić gostujući sinoć na TV Prva.

Vučić se osvrnuo na to što je protest najavljen za Vidovdan , naglašavajući da su kroz istoriju Vidovdani za Srbe obično bili tragični, a, kako kaže, ovogodišnji Vidovdan će biti "Vidovdan pobede".

- Oni nemaju nikakvu šansu, to nije pitanje koliko su besni i koliko će besni da dođu, koliko će nada i frustracija da ulože. Ne postoji više nikakva šansa - rekao je Vučić.

- Šta god neko mislio o Slobodanu Miloševiću , to je najveća mrlja na obrazu blokadera i države Srbije - kazao je Vučić.

Kako je rekao, ljudi znaju da on govori istinu.

- Kada vam kažem, biće minimalac 550 evra, vi znate da će biti. Kada vam kažem, penzija će porasti značajno. I mnogo više nego plata, penzioneri to znaju. I znaju da će 1. decembra najkasnije, a možda i 1. novembra, njihova penzija da poraste značajno. I svi znaju da uvek govorim istinu. Šta god tako da saopštim. Kada vam kažem, gotovo je s obojenom revolucijom, gotovo je - zaključio je Vučić.

Predsednik Srbije je istakao da državni organi imaju mogućnost da uspostave red i da uklone blokade, ali da imaju obavezu da vode računa o svakom građaninu i o blokaderu i onima koji krše zakon svakog dana i dodao da do poslednjeg trenutka pokušava da se ne upotrebi sila.

On je rekao da je suština u tome da država mora da brine o svima i navodeći da može on da navija za Crvenu zvezdu, mora isto novca da da i Partizanu, Vojvodini, Radničkom jer je to, kako naglašava, njegov posao.