- Ali ovaj drugi slučaj, majčin sine, ti si ogledalo države . Nije to samo predsednik niti predsednik Vlade, već i sudija i tužilac. Država se zalaže za zaštitu žena, a ti promovišeš batinanje žena. Joj koliko je tih, nabeđenih i mnogo mudrih se pojavilo revolucionara da dobiju mikrofon, majko rođena. Koliko će vremena biti da se stvari vrate u normalu - zapitao je on.

- Nismo zabranili ni stranke koje su provodile ekonomski genocid nad našim narodom i 500.000 ljudi ostavili bez posla. Sproveli sve kriminalne privatizacije. Neće biti ni takvih slučajeva ni u budućnosti. Ali to govori o očaju blokadera, najgorih u našoj zemlju, koji su već uništavali našu zemlju. Kada nemate ideju niti plan onda morate da zabranjujete i tučete. Otkriću vam jednu tajnu. Od pre mesec dana vidim prozor kako da SNS dobije izbore u Beogradu. Mnogo vremena mi je trebalo da vidim ugao kako da dobijemo te izbore. Godinu dana nisam mogao da vidim lako taj ugao, a sada mi se otvaraju prozori, prvi put to vidim, kako ćemo da dobijemo i te izbore. Ja neću biti predsednik, u skladu sa Ustavom, neće biti takvih ustavnih promena, ali prvi put su mi pružili priliku da razmišljam o političkom uglu kako da se to reši za dve godine - kazao je on.