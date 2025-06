- Prave se glupi. Svi su blokaderi, koji su tada vladali Srbijom. Od Alimpića koji im je sinoć držao časove, tada je bio gradonačelnik ili zamenik gradonačelnika. Zamislite stručnjaka, nijedne izbore nije pobedio, i tako dalje, pa ih on obučava kako oni nas da pobede na izborima. I Pajtić bio na vlasti, i Zelenović, svi bili. Sve im ista ideologija, ogoljena antisrpska ideologija. To nije pitanje Miloševića, već isporučivanja predsednika Srbije nekoj drugoj zemlji. I ja lepo kažem blokaderi, a oni kažu optužio studente. Kako ih nije sramota da lažu. Za mene su blokaderi svi. Ne blokiraju nama nekakvi lažni studenti Nemanjinu, nego blokaderi. To su i profesori delimično, delimično predstavnici određenih stranaka. Dakle moja izjava je tačna. Današnji blokaderi isporučili su Miloševića, doprineli raspadu SCG, i ćutali kada su nam palili manastire i kada je Priština proglasila nezavisnost. I ništa nisu preduzeli da se takva situacija promeni - naglasio je on.