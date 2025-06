- Čuo sam od nekih njihovih ideologa kako ne treba da se očekuje da se dogodi čudo, jer su i oni svesni da to nije nikakav dan D, da je to samo ta šačica koja hoće nešto preko noći. Svesni su da se energija osula, ali oni će svojom upornošću da nastave to da rade i dalje. Očigledno je da se priznaje neosnovanost toga i priprema se u javnom mnjenju suočavanje s realitetom, a to je da ova manjina nema socijalno-animatorski naboj, nema ništa od masovnosti, što je ključni faktor. I onda se to nadomešćuje i zapravo se pokušava iskoristiti onaj agresivni faktor koji će biti ključni metod da se proba provokacija građana, vozača i svih oni koji će biti pogođeni njihovim blokadama - objašnjava Petričković.