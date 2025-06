- To niko nije mogao da predvidi. Da ćete vi zatvoriti svoj fakulte kao dekan, da ćete prekinuti rad svog fakulteta, i daće to trajati sedam meseci, a onda i kada donesete nekakvu krhku odluku da se nastavi rad, nadoknade i ostalo, onda imate grupu studenata koja stavi lance na vaš fakultet . Prosto vam zatvori dekanat - istakla je profesorka.

- Vi novinari ste ih prozvali "studenti u blokadi", što nije istina. Ja sam već objašnjavala na jednoj televiziji, pa vidim da su sada neki drugi preuzeli moj narativ. Ja sam objasnila da je to neformalna grupa studenata koja blokira čitave generacije studenata da normalno studiraju, da postižu svoje ciljeve, i to na način da se ne vidi kraj tome. Dakle to je najstrašniji psihološki efekat - rekla je ona.