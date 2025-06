Eskalacija rata na Bliskom istoku i direktno mešanje Amerike u zaraćene odnose između Izraela i Irana opravdano izazivaju strah da bi taj sukob mogao da pređe na ceo svet. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić pre tri dana je govorio upravo o tom sukobu i priznao da i on ima istu bojazan. On je tada procenio da se Amerikanci spremaju za napad, da se nada da se to neće dogoditi, ali i da se plaši da sve ide u tom smeru.