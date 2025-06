Ne smemo da zaboravimo i to da je pucano na prostorije SNS, pa kako neko može to da podrži, dodaje potom Brnabić.

- To su stravične stvari, to u Srbiji nije viđeno - navela je Brnabić.

- Ja sam ponosna na to, jer imamo bivšu vlast koju vidimo... Mi imamo ljude koji različito razmišljaju, vidimo opcije a,b,c, i ostalo. Posebno predsednik Vučić, on uvek ima opcije. Dosta je pogleda na to kako treba da se rešavaju stvari. Nisu to disonantni tonovi. Đuru Macutu skidam kapu, ispunjava funkciju koja je bila najvažnija. On je čovek koji dolazi iz akademske zajednice, profesor je na Medicinskom fakultetu. I Bela Balint, i Dejan Vuk Stanković. Svi ljudi iz akademske zajednice pokušavaju da vrate Univerzitet - rekla je ona.