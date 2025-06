Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je danas sednici proširenog kolegijuma načelnika Generalštaba.

Sednica je počela u 9.00 časova, u kasarni "Banjica 2" u Beogradu.

1/18 Vidi galeriju Vučić na proširenom kolegijumu načelnika Generalštaba Foto: Jakov Milošević

10.38 - Obraćanje predsednika Vučića

Predsednik Vučić je nakon sastanka sa vojnim vrhom rekao da je danas bio jedan od najvažnijih sastanaka sa vojnim vrhom.

- Danas smo imali jedan od prelomnih, presudnih sastanaka za promene koje slede za Vojsku Srbije. Mi smo menjali doktrinu vojske, po toj doktrini naša vojska mora biti neuporedivo snažnija. Ne mogu o detaljima da govorim, to su poverljive informacije - rekao je on.

Ističe da u svetu više ne postoji ni pravo ni pravila, i da moramo to da razumemo i prihvatimo.

Foto: screenshot Video Plus

- To što ste zemlja članica UN, i što vam je garantovan teritorijalni integritet Poveljom UN više ne znači ništa, zahvaljujući ponašanju velikih sila koje to gaze kad god hoće. Pritom izmišljajući neke nepostojeće principe, i mi na to moramo da se naviknemo. Mi moramo podići nivo naših odbrambenih sposobnosti. Sve što radimo radimo zbog građana Srbije. Nije to pitanje kako to pojedini švajcarski stručnjaci nazivaju "sujeta država", već je pitanje najviših interesa građana Srbije da budu zaštićeni, bezbedni i sigurni - kaže Vučić.

Predsednik dodaje da je analizirano više stvari, i da po prvi put ima nekih dobrih ljudi po pitanju ljudstva.

- Po prvi put imamo veći odziv nego što smo se nadali, za pojedine jedinice. Po prvi put ćemo imati 85 odsto popunjenosti za naše specijalne jedinice, što nikada nismo imali. Pre nekoliko dana se ljudi prijavili na konkurs, koji je odlično ispraćen bio. Sada imamo 868 prijavljenih dodatno - naglašava on.

Trebaju nam i klinci koji mogu da rade mozgom, pa i kada nisu fizički spremni kao specijalci, dodao je predsednik.

- Po prvi put imamo prijavljenih iz vojne gimnazije 29 vojnih letača. Ranije smo imali po 3 ili 4. Da tako bude pet godina, po 29, mi smo probleme rešili. To su pozitivne vesti. Pozitivne vesti su i to, iako ne mogu mnogo detalja da govorim, pošto smo mogli da analiziramo sve što smo kupili i šta imamo. Saznaćete u narednih par meseci. Zanimalo me je da li bismo danas, ukoliko bi zemlja bila napadnuta od snažnijeg agresora, da li bismo mogli da pružimo snažniji otpor. Oni koji to najbolje znaju kažu da bi naš otpor bio nesrazmerno veći nego što je bio 1999. godine. A neki su mi rekli da bi bio apsolutno odvraćajući i za najsnažnijeg agresora. Videćete zašto sam to rekao, i koji su to sistemi nabavljeni. 19. ili 20. septembra organizovaćemo paradu. Hrvati će organizovati paradu na dan zločina i proterivanja Srba u Oluji. Oni će pokazati svoju snagu i moć, veoma su jaki. Mi ćemo posle organizovati, i znam da se nećete postideti napretkom svoje vojske i zemlje - naglasio je Vučić.

Foto: screenshot Video Plus

Danas je doneta odluka da se ide na formiranje digitalne armije, platforme, i da ćemo uskoro imati moćne bespilotne letelice koje će imati širok i dalekometni vidokrug.

- Sve što vidi ta letelica, sve što vide tenkisti, ljudi iz BTR-ova... Sve što oni vide na terenu vidimo i mi u komandnim sobama. Više nema depeša i gubljenja vremena. Trebaće nam nekih pet godina da to razvijemo, ali ćemo imati jednu od najmoćnijih malih armija na svetu. Što se parade tiče, očekujemo da ukupno učestvuje najmanje 10000 vojnika - rekao je predsednik.

Vučić je, odgovarajući na pitanja novinara, rekao da Srbija želi mir na Bliskom i Srednjem istoku.

- Nama su prijateljske zemlje i Izrael i Iran. Imamo sudbinu kroz koju je prolazio jevrejski narod. I Jevreji su ovde veoma poštovani kod nas. Do juče, kada je bio neki mali blokaderski skup, nisam video nijednu antisemitsku poruku u Srbiji. Ali neće biti ni antiislamskih poruka. Iran nije priznao nezavisno Kosovo, ali su glasali za rezoluciju o genocidu. Izrael je priznao Kosovo, ali su glasali protiv rezolucije. Želimo mir, i ne razumem zašto stvari nisu rešene diplomatijom - kazao je predsednik.

Ističe da želimo sa SAD mir, ali da su oni napadom na Iran pogazili međunarodno pravo.

- Nema sumnje u to. Više nema prava, pravde niti pravila u današnjem svetu. Pod dva, kako ćete vi sa Zapada da govorite sada o kršenju nečijeg integriteta, kada ste ga vi prekršili. Kršili ste ga na primeru SR Jugoslavije, a ovo se sada desilo. Na osnovu kojih pravila će se sklapati mir u svetu. Pa tonemo u potpuni haos. Nafta je danas za 25 odsto skuplja nego što je bila pre 10 dana. Držimo na pumpama cene na silu, da ne eksplodira - rekao je Vučić.

Foto: Jakov Milošević

Sad svako ima pravo svakoga da napadne, kaže on, i dodaje da se ludilo proširilo svetom.

- Vidite da više nema nikoga pouzdanog u svetu, i da morate u se i u svoje kljuse. I na kraju, mi moramo i sebe da promenimo. Nema više čekanja plate, gledanje dan za dan. Mi moramo da znamo da suviše lepo živimo. Kažu mi Vučić jede jagode i trešnje, a narod gladan. Lažovi jedni sa Nove S i N1. 2000 tona hrane svakog dana bacimo! Nego imate narativ lažova i obojenih revolucija. Svakog dana lažete. 2000 tona hrane bacimo ljudi, 700.000 tona godišnje. A pričate o gladi. Treba svi da budu bogati, a ne samo oni koji sprovode revoluciju. Mi moramo da se probudimo, i da ne živimo dan za dan, nego rezultati, rezultati, rezultati... Posebno ćete se iznenaditi onime što radimo oko dronova - rekao je predsednik.

Na pitanje novinara N1 o prodaji oružja Izraelu, ističe da je važna preciznost.

- Rekao sam da smo posle 7. oktobra jedini koji smo prihvatili, posle terorističkog napada. A ne posle napada Izraela na Iran. Jedno je što smo mi izvozili posle 7. oktobra, a drugo je situacija danas. Mi smo zaustavili sada sve, i šaljemo svojoj vojsci. Da ne isplatimo plate u Krušiku i u Slobodi, i u Kragujevcu, Trsteniku, Zemunu, Bariču, i na svakom drugom mestu u našoj zemlji, 50 kamera biste poslali da govorite gladni ljudi, nemaju platu, kriva država. Pa ta plata se isplaćuje prodajom municije. Mi ne prodajemo oružje i oruđe, već municiju. Od toga kod nas živi indirektno 50.000 ljudi. Sa porodicama negde oko 150.000 ljudi u ovoj zemlji. Ja da ostavim sve te ljude bez hleba - neću. Moj posao kao predsednika je da otvaram nova tržišta. I to smo uradili. Mi najbolju municiju izvozimo u SAD. I oni 80 posto sami potroše, pošto je to vrhunska municija. Da li izvozimo u EU, pa naravno. A kažu ne znaju ko je end juzer. Pa kažu nemoj u Afriku. Pa gde na kraju da izvozimo, na Antarktik. Budite jednom fer prema narodu, kažite lažemo o Vučiću, nemamo šta da kažemo o njemu. Nastavite sve, od toga da sam peder, da se mrštim na decu, pa Jovanjica. Sve to recite, al nemojte da uništavate zemlju i fabrike po Srbiji - kazao je Vučić.

Kaže da nema problem sa time što hoće da se 28. juna prizna genocid u Srebrenici, ali da ima problem sa uništavanjem zemlje.

- Pričao sam ja sa predsednikom Irana Pezeškijanom, i to u njihovoj zgradi u UN, i posle napada 7. oktobra. Videćete sa kakvim će oduševljenjem neki ovde prihvatiti paradu u Hrvatskoj, da je to prikaz moći, a onda će krenuti da kukaju zbog naše parade - naglašava on.

Foto: Jakov Milošević

Na pitanje o izborima i planovima, kaže da je sinoć dobio jedno istraživanje.

- Vi blokaderi nikakvu šansu nemate u narodu. Zato je sve više besa, ludila i sve više nekontrolisanih postupaka. Sumanutih stvari, smejaće se ljudi nivou ludila. Ali ja nisam zadovoljan. Da li bismo pobedili danas. Pa bi, i u Beogradu i u Novom Sadu. A da li bismo pobedili za godinu i po. To je bilo upitno, ali sada vidim prozor i za to. Ja uvek gledam unapred. Uskoro ćete da vidite kako su krali izbore u Kosjeriću, dokazne materijale i sve. Od 2. jula ćete da vidite kako su dobili glasove i na kojim mestima. I čemu su služili bajkeri, priznanja ljudi koji su u tome učestvovali - dodao je on.

Predsednik kaže da žena sudije koji je oslobodio napadače na Draganu Ćendić nije izabrana za tužioca, i da je to razlog za njegove odluke.

- Dakle, ne brinite, za godinu, godinu i po dana biće još ubedljivija pobeda nego što je to bilo do sada - rekao je on.

Kaže da je ranije govorio o obojenoj revoluciji, a da se sada sami blokaderi pozivaju na Arapsko proleće.

- Ko ne zna, to je organizovano 2011. godine, sa strane, pre svega od CIA i ekspoziture njihove, NED-a. Krenulo je samospaljivanje Muhameda Buzaizija u Tunisu. Zbog navodne policijske korupcije, a onda se videla sva organizacija. Posle toga su usledili Libija i Egipat. To je naravno bilo povezano sa pokretom Muslimanskog bratstva, koji su imali podršku Turske i Katara, i suprotstavljali se svim umerenim pokretima. U Egiptu je na vlast došao Muhamed Morsi. On je posle priznao Kosovo. Onda Libija sa rušenjem Gadafija, i potpunim haosom. Dobro je da su konačno priznali da je obojena revolucija, jedino što moraju da shvate da je to propalo - naglasio je predsednik.

On ističe da blokaderi nemaju nikakvu šansu više, ni u policiji ni u bilo kojoj instituciji.

Foto: Jakov Milošević

- Dobro je da su konačno izašli sa idejama i politikom. Dobro je da su nam blokaderi rekli da je njihova politika da ruše Vučića na Vidovdan, zato što polovina nas smatra da je Kosovo nezavisno i da Srbija bude proglašena za genocidnu državu. To je dobro što ste priznali, ja nisam saglasan sa time, i boriću se protiv tih stavova. Smenite me, smenite predsednika koji neće da prizna nezavisno Kosovo i neće da prizna da je Srbija genocidna država. Samo vodite računa da ne činite krivična dela. Da ne dolaze posle majke i očevi da vas pomilujem, pošto vam neću dati pomilovanje. Pa da zbog organizacije najgorih krivičnih dela završite 10-15 godina u zatvoru. Nemojte da radite to sebi i svojim porodicama. Ali hvala što ste rekli šta su vaši ciljevi - kazao je Vučić.

Vratićemo redovni vojni rok, ali cilj je da se profesionalcima popune jedinice, dodao je predsednik.

- Mi smo svi uvek nezadovoljni, i tražimo od sebe mnogo više. Danas je bilo malko pozitivnije. Kada vidite mene i Mojsilovića, dva mrguda, da se osmehnemo, to znači da smo nešto napravili. Hvala vam svima, živela Srbija, i još jednom da pozdravim Draganu Ćendić i Branku Lazić, kada već nisu njihove kolege. Hvala vam, i živela Srbija - zaključio je predsednik Vučić.

09.04 - Vučić stigao u kasarnu "Banjica 2"

Predsednika je dočekao počasni stroj Garde, nakon čega je intonirana himna Bože pravde. Potom je primio raport, i izvršio smotru postrojenih gardista.

Uz predsednika su i ministar odbrane Bratislav Gašić i načelnik Generalštaba Vojske Srbije, general Milan Mojsilović.

- Oficiri, podoficiri i vojnici, zdravo - rekao je Vučić, na šta su mu gardisti gromko otpozdravili.