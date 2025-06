- Dobro se zna da su oni koji su direktno učestvovali u stavljanju fakulteta pod blokade ključni politički aktivisti koji se zalažu za to da Srebrenica jeste bio genocid i da se Kosovo mora priznati kao nezavisna država. Ovde se radilo u stvari samo o tome da je bilo pokušaja da se javnost obmane kroz priču da to nije tako i da ogromna većina studenata blokadera ne učestvuje u tome i ne podržava tako nešto. Bilo je pokušaja da se javnost obmane kroz to što se koriste srpske zastave na protestima, kroz to što se ćirilica forsira umesto latinice... To je samo pokušaj da se dobije što šira podrška među studentima i građanima, jer se dobro znalo da ogromna većina građana Srbije tako nešto ne može podržati. Međutim, kao što vidimo, u samom vrhu tog blokaderskog pokreta, kod onih najekstremnijih, to je apsolutno prioritet svih prioriteta i oko toga za njih nema nikakve dileme - zaključuje Graovac.