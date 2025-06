Sve se promenilo sinoć kada je u "Utisku nedelje" na televiziji Nova blokaderka iz Novog Pazara Emina Spahić otkrila da je cilj najavljene blokade na Vidovdan traženje izbora kako bi Srbi i Srbija priznali genocid u Srebrenici, pošto je sadašnja vlast to odbila da učini.

To je bio samo početak njenog “rada” na tome da se Srbi predstave kao zločinci, te je ubrzo u Narodnoj skupštini Republike Srbije izjavila:

- Meni je drago što se danas deklarativno ljudi iz SNS zalažu za evropske vrednosti. Ja bih voleo da vidim to zalaganje i malo manje deklarativno, voleo bih da vidim kad se glasa o deklaraciji o Srebrenici - kazao je svojevremeno Đilas.

– Naša skupština se izjasnila o tome 2010. godine, i nemamo mi šta da se sada izjašnjavamo o genocidu. Ako je doneta rezolucija, a kategorizacija koja se koristi je Međunarodnog suda pravde koji kaže da je bio genocid, pa hoćemo li mi sada to ponovo da otvaramo? – rekao je Lazović u jednom gostovanju u "Utisku nedelje" 2022. godine.

– Srebrenica je pitanje koje je takođe vezano za zakon. Država Srbija je li priznala Haški tribunal. Ako poštujemo zakon, moramo da poštujemo odluke i tribunala. A ako poštujemo zakon, mi ćemo se određivati kao građani koji poštuju zakon prema onome koje ova država poštuje. Jer mi smo u obavezi da poštujemo zakon. Ja bih rekao da se dogodio genocid u Srebrenici, zato što se dogodio, zato što je to presuđeno tako od strane suda koji svi mi priznajemo – rekao je Ćuta.

– Za mene je ta stvar regulisana sa dva gesta Srbije, ja poštujem sve šta je država radila pre ovog momenta, pre nego što ja budem u situaciji da se bavim državnim poslom na taj način. Jedna od stvari koju je država donela, to je skupštinska deklaracija kojom se odredila prema tom zločinu – rekao je Ponoš kao kandidat koalicije “Ujedinjena Srbija” u jeku predsedničke kampanje 2022. godine.

Na pitanje voditeljke da li govori o deklaraciji iz 2010. godine, on je odgovorio potvrdno.

– To je što se mene tiče obavezujuća stvar, ja ću to poštovati, ni manje ni više od toga. Isto tako, ova država, bez obzira ko je tada bio na vlasti, priveo je odgovorne za taj zločin, predao ih Međunarodnom sudu pravde, krivičnom tribunalu, ispoštovao je svoje međunarodne obaveze. Mi smo članica Ujedinjenih nacija i to tako treba da se radi – istakao je.