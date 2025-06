- Vi blokaderi nikakvu šansu nemate u narodu. Zato je sve više besa, ludila i sve više nekontrolisanih postupaka. Sumanutih stvari, smejaće se ljudi nivou ludila. Ali ja nisam zadovoljan . Da li bismo pobedili danas. Pa bi, i u Beogradu i u Novom Sadu. A da li bismo pobedili za godinu i po. To je bilo upitno, ali sada vidim prozor i za to.

- Dakle, ne brinite, za godinu, godinu i po dana biće još ubedljivija pobeda nego što je to bilo do sada - rekao je on.

- Ko ne zna, to je organizovano 2011. godine, sa strane, pre svega od CIA i ekspoziture njihove, NED-a. Krenulo je samospaljivanje Muhameda Buzaizija u Tunisu. Zbog navodne policijske korupcije, a onda se videla sva organizacija. Posle toga su usledili Libija i Egipat. To je naravno bilo povezano sa pokretom Muslimanskog bratstva, koji su imali podršku Turske i Katara, i suprotstavljali se svim umerenim pokretima. U Egiptu je na vlast došao Muhamed Morsi. On je posle priznao Kosovo. Onda Libija sa rušenjem Gadafija, i potpunim haosom. Dobro je da su konačno priznali da je obojena revolucija, jedino što moraju da shvate da je to propalo - naglasio je predsednik.