- To ekskluzivno pravo da samo jedna strana zna istinu primećujem samo kod opozicionara, bez obzira da li su radikalni studenti u protestu ili akademska zajednica okupljena oko rektora Đokića. Krenuli su kao borba protiv nasilja, a pokazalo se da ne poštuju demokratski proces da imaš pravo na svoje mišljenje - kaže Kojčić.

On navodi da su na udaru nasilnika uglavnom bili novinari koji su od strane opozicije označeni kao pro-režimski, iako je većina tih novinara ne u odbrani režima, već u odbrani istine.

- Mi nismo kao društvo došli u ovu situaciju, već jedna manjina smatra da samo oni imaju pravo na istinu, a da drugom to pravo treba uskratiti, pošto vlast ne može da se sruši, ili oni ne mogu da dođu na vlast. Kada ne možete da se popnete na vlast argumentima, onda kreće nasilje - navodi Kojčić.

On kaže žele da izazovu agresiju i isprovociraju nekoga:

- Očigledno ne mogu da isprovociraju državu jer oni neće da odgovore agresijom ni kada je zaslužena. Oni će probati 28. juna, pošto su u opadu, njima nije više do masovnosti nego do energije, odnosno nasilja. Neće oni da napadnu Pionirski park, tu će biti obezbeđenja i ne smeju to da urade. Međusobno će da se napadnu. Oni moraju da naprave nesreću da bi ponovo oživeli - kaže Deđanski.