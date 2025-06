- Nesumnjivo je da je zemlji potrebno suočavanje sa prošlošću i Srbija kroz to mora da prođe. Ali pazite, 13 godina se mi time ne bavimo, 13 godina mi našeg predsednika ne propitujemo kako to sedimo, ne na dve, nego na četiri stolice a nama od toga sve gore i gore? Kako vi to sada koketirate, pa malo ovako, malo onako - rekla je ona.