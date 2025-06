Tako je i danas na konferenciji za medije Aleksandar Vučić dobio pitanje od novinara N1 o izvozu municije u Izrael, čime je zapravo nastavljena kampanja protiv Vučića i Srbije, jer se prethodnih dana uporno pokušava predstaviti laž da Srbija naoružava Izrael u ratu protiv Irana. Međutim, Vučić je u opširnom odgovoru do detalja razobličio ovaj spin, a ceo odgovor je objavio i na svom Fejbuk nalogu uz poruku: "Rušite mene, nemojte Srbiju".

- Sve to nastavite slobodno, baš me briga. Nemojte zemlju da uništavate, nemojte da uništavate fabrike po Srbiji. Nemam ja problem što vi hoćete genocid u Srebrenici, da priznate Kosovo, nemojte da uništavate fabrike. Pričao sam ja sa predsednikom Irana Pezeškijanom, i to u njihovoj zgradi u UN, i posle napada 7. oktobra. U kontaktu sam sa predsednikom Hercogom, vodim računa o bezbednosti ove zemlje, o radnicima. Šta hoćete da uradimo, da uništimo fabrike, da uništimo vojsku?