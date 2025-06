- Ja sam čovek koji gleda u budućnost. Ja sam čovek koji je pesimističan. Ja sam sinoć dobio omnibus istraživanja. Noćas. Kasno. Vi blokaderi nikakvu šansu nemate u narodu. To je sve što mogu da vam kažem. I zato je sve više besa, zato je sve više ludila i sve više nekontrolisanih postupaka, ideja sumanutih koje će ljudi da vide narednih dana šta oni spremaju. Smejaćete se ljudi. Da li bismo ih pobedili danas? Pobedili bismo danas i u Beogradu i Novom Sadu. Ali da li bismo pobedili za godinu i po? E, to je druga stvar. A ja sada vidim po prvi put prozore za godinu i po. Neće za godinu i po biti isto nego danas. Biće teže preispitivanje onih na vlasti. Biće veća odgovornost onih na vlasti. Dakle, nemoj da brineš za godinu i po dana biće u Beogradu i Novom Sadu još ubedljivija pobeda nego što je bila. Bez sekiracije - rekao je Vučić.

- Dobro je da su konačno izašli sa idejama i politikom. Dobro je da su nam blokaderi rekli da je njihova politika da ruše Vučića na Vidovdan, zato što "polovina nas smatra da je Kosovo nezavisno i da Srbija bude proglašena za genocidnu državu". To je dobro što ste priznali, ja nisam saglasan sa time, i boriću se protiv tih stavova. Smenite me, smenite predsednika koji neće da prizna nezavisno Kosovo i neće da prizna da je Srbija genocidna država. Samo vodite računa da ne činite krivična dela. Da ne dolaze posle majke i očevi da vas pomilujem, pošto vam neću dati pomilovanje. Pa da zbog organizacije najgorih krivičnih dela završite 10-15 godina u zatvoru. Nemojte da radite to sebi i svojim porodicama. Ali hvala što ste rekli šta su vaši ciljevi - kazao je Vučić.