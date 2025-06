Ona je rekla da je cilj najavljenih blokada 28. juna, na Vidovdan, traženje izbora kako bi Srbi i Srbija priznali genocid u Srebrenici, pošto je ova vlast to odbila da učini.

Druga gošća Milica Marjanović, blokaderka sa Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada, progovorila je o temama na kojima je blokaderski pokret podeljen, a njen odgovor još jedan je skandal, s obzirom na to da duboko zalazi u ključna nacionalna pitanja .

- To su teme kao što su da li nositi EU zastave ili zastave Rusije, da li sa Kosovom ili bez Kosova, da li je Srebrenica genocid ili nije genocid... Da bismo o tim nekim temama govorili, mi prvo treba da počistimo svoje dvorište - izjavila je ona.

Isečci iz gostovanja Nataše Kandić pojavili su se na društvenim mrežama, uz skretanje pažnje na to kako je ona u ovom gostovanju govorila o srpskim žrtvama.

- Naročito je jedna poruka bila simptomatična, a to je da je vlast ove godine izašla sa podatkom o 88 dece koja su stradala i izgubila život u NATO napadima. Podatak je tačan, ali način na koji se plasira ta poruka, ona daje čvrst utisak da je reč o srpskoj deci, da je nekoliko hiljada ljudi ubijeno u protestima, naravno, opet sa vrlo jakim utiskom da su sve to Srbi poginuli u NATO napadima. Onda smo objavili podatak u kojem se tačno vidi da je zapravo od 81 deteta mlađeg od 16 godina većina - 58, albanska deca - rekla je Kandić, dodajući da su to albanska "deca iz kolona koja su proterana iz svojih sela i kuća".