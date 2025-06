On je pojasno da je, kako kaže, od 1992. do 1995. sprovođeno sistematsko etničko čišćenje srpskog pravoslavnog življa uz levu obalu Drine — od Kravice, preko Bratunca, do Srebrenice i Skelana. Srednje Podrinje pamti preko 3.500 na najsvirepiji način likvidiranih srpskih civila.