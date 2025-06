„Živim da bih mogla otići na groblje i zapaliti sveće mojim najmilijim. To ne može uraditi niko drugi kao što to može majka, jer majka to radi na poseban način. I to me održava u životu”, kaže Slavka Matić iz Bjelovca kod Bratunca, kojoj su muslimanski ratnici iz Srebrenice 14. decemba 1992. godine, predvođeni Naserom Orićem, u jednom danu ubili dve kćerke i muža,a čiji su zločin blokaderi kojima je ključna agenda priznavanje genocida u Srebrenici, čini se zaboravili.