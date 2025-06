- Moramo ga pomeriti milom ili silom, zato što on nikada neće prihvatiti da je zločin u Srebrenici bio genocid, da je Republika Srpska genocidna tvorevina. E, zbog toga moramo promeniti vlast. Pošto demokratskim putem ne možemo, moramo na silu. Zato na vlast moraju doći ljudi koji će to priznati. To je sve ono protiv čega se Aleksandar Vučić lavovski borio i izborio u Njujorku, to je jedan od većih diplomatskih uspeha Srbije uz povlačenje priznanja nezavisnosti takozvanog Kosova. Oba ta uspeha su zabolela, oba uspeha neće oprostiti predsedniku Vučiću i to se sve vreme krilo iza ovih sedam meseci terora. Oni su sami rekli da će videti da li je Kosovo nezavisno ili deo Srbije, a pre će za njih biti da je nezavisno. I to se sve u potpunosti uklapa sa ideologijom bivše vlasti, potpuno isti termini. To je ta “dekosovizaacija” Srbije, kako oni kažu - rekla je Brnabić.