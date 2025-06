Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je danas ceremoniji uručenja ugovora o radu najboljim diplomcima medicinskih fakulteta i srednjih medicinskih škola u Srbiji.

Ceremonija je počela u 12 časova u Palati Srbija intoniranjem himne Bože pravde.

Posle govora Vučić se obratio medijima, i rekao da je srećan što je ovoliko mladih ljudi danas ugošćeno u Palati Srbija.

- Dobili su ugovore o radu, time im je garantovana budućnost. Mnogo smo radili na tome, kao što radimo na povratku lekara i tehničara u Srbiju. Više od stotinu njih je u pitanju, i nastavićemo sa tom praksom. Želimo da ti ljudi osete da Srbija brine o njima - kazao je on.

- Ono što sam hteo da izvestim, pošto zanima ljude, mi ćemo do kraja meseca biti u stanju da otvorimo auto-put do Požege. To je velika stvar, za sve koji idu ka Užicu, Zlatiboru, ali i za ljude u Arilju, Ivanjici... Naravno i za ljude u Požegi. To je velika stvar, nešto što niko nije ni mislio da ćemo stići da uradimo, posebno posle mnogo muka, naročito na Munjinom brdu - rekao je Vučić.

Predsednik je odgovorio na izjave Žarka Koraća, i rekao da ne sme da izađe na predsedničke izbore, pošto on po Ustavu nema pravo na to.

- Ja poštujem Ustav, tako da ne mogu da se kandidujem. A najlakše je da kažete da nekoga možete da pobedite, a taj neko ne može ni da se kandiduje. A ne bi ni da komentarišem njegovu antisrpsku agendu, i to što priča o Vidovdanu. A njegovo ime će biti upisano nečasnim slovima u srpsku istoriju, zato što je učestvovao u isporučivanju Miloševića - kazao je on.

Na to što ga je Jovo Bakić uporedio sa Muratom, Vučić kaže da je Murat bio naš neprijatelj i veliki vojskovođa, a potom rekao:

- Nije valjda Jovo Bakić umislio da je Miloš Obilić. Ja tamo vidim samo one koji bi 1389. godine bili na drugoj strani. Gospodin Bakić i njegove alegorije i metafore su odavno jadne i smešne. Što se tiče istraživanja Đorđa Vukadinovića, on nije nikada radio istraživanja. On sedne i izmisli sve što hoće. Podržava Jeremića, pa stavi da on ima 7,6 odsto, a on ima 1,6 - naglasio je Vučić.

O spekulacijama da je u Beograd sleteo izraelski Boing koji prevozi municiju, iako je predsednik izdao instrukcije da više nema izvoza oružja, predsednik je rekao da je pet uredbi potpisano juče, i da je to proces koji traje.

- To nama predstavlja ogroman problem, od sinoć sam izložen ogromnim pritiscima i spolja i iznutra. Kao u Tri karte za Holivud, jedni sve javljaju Rusima, drugi Amerikancima, pa kreću ogromni pritisci da se pusti još 10 ili 50 pošiljci ugovorenih, ja sam rekao da ne može. Pa su onda rekli da će u julu mesecu da se organizuju demonstracije po fabrikama namenske industrije. U narednom periodu će samo po odlukama Saveta za nacionalnu bezbednost moći da se izvozi oružje - kazao je on.

Dodaje da ćemo napraviti crnu, sivu i belu listu, i da će rasti nervoza kod onih koji su ćutali i uzimali pare, a krivili Vučića.

- Pa će oni koji su me do juče napadali što smo izvozili, krenuti da me napadaju što nema plata u namenskoj industriji. Mi mnogo toga i uvozimo iz Izraela, da ne zaboravite to. To je sve što imam da kažem, ne pada mi na pamet da kažem šta je sletelo, a šta uzletelo - istakao je predsednik.

Rekao je da će za Vidovdan nasilnici biti pohapšeni, i da će građanima mirno proći taj dan.

- Vi vidite da imate posao sa neodgovornim ljudima, ali to neće proći. Odlučnost državnih organa je jaka, mi sada znamo da nemaju veliku popularnost, u odnosu na mart. Uz sve prevare da je to mladost koja se ne bavi politikom, sada svi vide da je obojena revolucija. Ljudi ne treba da brinu, ne radujemo se intervenciji, ali na svakom od njihovih plenuma govori se samo o nasilju. Videćete i sami u narednim danima - dodao je on.

Oni što hoće da stave genocidni pečat na čelo srpskog naroda govore da nije to ništa strašno, a posle bi došle odštete.

- Tako su nam tim pokvarenim trikovima uništili SRJ, dozvolili progon našeg življa, dozvolili otcepljenje Kosova i Metohije, tako da, kao što bih mnogo pitanja imao i za naše prijatelje koji se zaklinju u prijateljstvo i bratstvo šta su u određenim trenucima radili. Dakle, političkoj priči blokadera se radujem, biće nam mnogo lakše da ih pobedimo kada dođe vreme za izbore - rekao je Vučić.

On kaže da ne želi da komentariše odluke Tužilaštva, nakon što je Osnovno javno tužilaštvo u Novom Sadu pokrenulo krivični postupak protiv narodnih poslanica Dragane Rakić, Danijele Nestorović i Jelene Milošević zbog sukoba s policijom ispred zgrade tužilaštva u ovom gradu.

- Da smo mi to radili, Tužilaštvo bi odmah reagovalo. A što se tiče Mirana Pogačara, eto nas uskoro u Novom Sadu, u Srpskoj Atini. Najviše ih boli kad čuju Srpska Atina, dobiju ospice. Stižem uskoro u Novi Sad, i sve ono što su mislili da su zauzimali, i sve prilaze i centar grada, oslobodićemo od onih koji mrze Srbiju, poput Mirana Pogačara - kaže predsednik.

Vučić ističe da je država mnogo uradila za Novi Pazar, ali da tamo postoje tri političke organizacije koje se utrkuju da ispod žita dozvole napade na njega.

- Kažu tucite po Vučiću Srbinu, on je kriv, ali mi ćemo i dalje da ostanemo uz vlast, da izvučemo nešto. Ja o tome najotvorenije govorim. I niko tamo neće da kaže da ovo sve što radimo, puteve, škole, klinički centar u Novom Pazaru, Bog zna koliko, nikada neće reći da je dovoljno - kazao je on.

Govor predsednika Vučića

Vučić je na početku obraćanja rekao da lekovi mogu da izleče bolesti, ali da samo lekari mogu da izleče ljude.

- Ova Jungova misao najbolje definiše vašu profesiju. Vi imate ljudsko razumevanje, dodir i podršku. Vi vraćate snagu i nadu pacijentu. Pacijent se ne leči samo skalpelom i lekovima - rekao je on.

Istakao je da smo kao država ponosni na ove mlade ljude.

- Na to što niste pristali da budete prosečni, već najbolji. Neće vam biti lako u životu, ni jednostavno. Od zavisti mnogih, do raznih teških trenutaka. I vi ćete uvek morati da budete najbolji. Nekoliko puta sam ovde govorio o odgovornosti koju sam osećao prema državi kada sam ja dobio stipendiju. Vi ste dobili odmah priliku da radite u svojoj zemlji, za pristojnu platu koja će samo da raste. Osećao sam tu odgovornost koja je morala biti na višem nivou od mojih vršnjaka. Tako je i sa vama. I setićete se mojih reči za jedno 10-15 godina. Odgovornost, ozbiljnost i posvećenost su ključne reči - rekao je Vučić.

Predsednik dodaje da ovi mladi ljudi rade jedan od najtežih poslova.

- Ali u tome je i lepota vašeg posla. Svakog dana kada pomognete bilo detetu bilo starcu, osetićete veliku dozu zadovoljstva. Zato vas pozivam da uvek budete takvi, najbolji, najmarljiviji i najposvećeniji - rekao je Vučić.

Država Srbija veruje u vas, u vaš rad i marljivost, kazao je on.

- Želim vam i da imate malo manje posla, a mi ćemo se postarati da vam primanja rastu, da možete da planirate porodice i život u svojoj Srbiji. Hvala vam najviše, čestitam vam i živela Srbija - zaključio je predsednik.

Obraćanje dr Marije Milanović

Doktorka Marija Milanović rekla je da joj je velika čast što je danas na ovoj ceremoniji.

- Ovo je potvrda da mladi stručnjaci imaju budućnost ovde u Republici Srbiji. Hvala vam što ste prepoznali moj trud i potencijal. Svečano obećavam da ću svoj posao obavljati odgovorno i stručno, poštujući etičke principe - rekla je ona.

Vučić uručuje ugovore najboljim studentima

Predsednik Vučić je uručio ugovore Filipu Miloševiću, Merjam Selmanović, Nemanji Maletinu, Ani Balenović, Milijani Gačević, Ani Ivić, Aleksi Radovanoviću, Ivani Vujinović, Novaku Ristoviću, Mariji Milanović i diplomcu srednje škole Đorđu Ćojbašiću.

Dodela ugovora diplomcima Medicinskih fakulteta i srednjih medicinskih škola

Govor Aleksandra Mitića, dekana Medicinskog fakulteta u Nišu

Dr Aleksandar Mitić je pozdravio sve prisutne, i rekao da je ponosan što danas, pred Vidovdan, ima čast da se obrati u ime medicinskih fakulteta.

- Želim da se posebno zahvalim predsedniku Aleksandru Vučiću na posvećenosti, unapređenju zdravstvenog sistema i podršci mladima. Inicijativa da se najboljima odmah omogući rad u zdravstvenim ustanovama predstavlja poruku da Srbija prepoznaje važnost novih generacija - rekao je Mitić.

Današnja svečanost nas podseća šta je najvažnije, a to su znanje i rad mladih ljudi.

- Vi ste svetionici naše budućnosti! Hvala vam što ste pokazali da se znanje i humanost isplate. Danas svedočimo ne samo završetku jednog obrazovnog puta, već i početku profesionalne misije u kojoj se znanje pretvara u odgovornost. Drage koleginice i kolege, vi ste svojim radom i zalaganjem pokazali da posedujete najviše ljudske vrednosti - kazao je dekan Medicinskog fakulteta.

Pokazali ste znanje, integritet, saosećajnost i odgovornost, rekao je Mitić.