On ukazuje i na to da studenti koje predstavlja Emina Spahić vide zlo samo u srpskom narodu.

- Kako to da su prevideli prethodnicu slučaja Srebrenica u masakriranju 3.600 Srba u njenoj okolini, kako to da ignorišu etničko čišćenje Srba iz Sarajeva, i kako to da njihovoj savesti ne smeta što su srpske majke u plastičnim kantama nosile kosti svojih ubijenih sinova u Srbiju? Čitav opozicioni protest, što bi rekao Zdravko ponoš, samo je koristio nesreće da se dokopa vlasti, previđajući da se na vlast dolazi ljubavlju prema svome narodu i svojoj zemlji, dobrim namerama i konkurentnim programima i vizijama budućnosti. Pošto ništa od toga opozicija, deo studenata i njihovih profesora nemaju u svome biću, onda su lako poslužili kao manipulisani plen antisrpskoj koaliciji koja deluje što iz inostranstva a što, poput Gruhonjića, Mile Pajić i Emine Spahić, iznutra - zaključuje Kojčić.

- Potrebno je da Srbija ne pripada srpskom narodu i njenim građanima, da Srbija ne bude institucionalni okvir srpskog nacionalnog identiteta i duhovne vertikale koju taj identitet izražava. Da bi to bilo postignuto, potrebno je na prvom mestu Srbe ne samo poniziti već i stigmatizovati do krajnjih granica. Sredstvo koje se koristi za taj cilj jeste i taj lažni projekat genocida u Srebrenici. Kada jednom narodu kao kolektivitetu "prikačite" tu stigmu genocidnosti pred očima čovecanstva, taj narod teško može od nje da se oslobodi. Nije im to pošlo za rukom tada u UN. Jedan od razloga zašto smo dobili obojenu revoluciju jeste i taj, kako bi unutrašnji ustavno-pravni poredak i društvena atmosfera bili u potpunosti izmenjeni i kako bi onda na tim fundamentima nikla nova duhovna vertikala Srbije. Ta vertikala bi trebalo da podrazumeva to da Srbi ostanu zabeleženi kao genocidni narod i onda na tom profilu da bude bazirana budućnost ovog prostora - objašnjava Karanović.