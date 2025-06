Naime, on je na N1 ispričao je priču o "baki i blokaderima".

- Srbija se stalno spotiče na Istok. Kakav Vidovdan, ma ostavite se toga. To je kao da Francuzi govore o bici kod Aženkura koja je bila 500 godina ranije. Ajde da ostavimo te simbolike i da kažemo mi hoćemo jednu drugačiju Srbiju. I tako je studentski protest i krenuo, i zato je imao tako ogromnu podršku. Ja ne mogu da zaboravim kada idu ta deca, kada su išla kroz Srbiju, ona baba što stoji, to nije izmišljeno, to je realno, nije ništa imala, imala je dve jabuke, pa mu daje i plače. Ona vidi oslobađanje. Ona zna u kostima da njena beda i nesreća, koja se neće promeniti, jer ona je pred kraj života, ta deca nose nešto novo, pa neka budu novi. Novi skroz, ne treba im ovaj bagaž kojim ga opterećuje Srbija.