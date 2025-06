"Srpsko dete treba da krene na srpsko dete zbog toga što mu ne da da uči, pogledajte koliko je to šizofreno. To je bolesno, šta ima Srbin svetije od deteta?"

Slušaj vest

Sve se nama od nas samih može dogoditi pa i međusobni sukob i to na jedan od najvećih verskih praznika i istorijskih datuma. I dalje istoričari širom sveta diskutuju o tome da li je moćna srednjovekovna Kraljevina Srbija izgubila rat pred najezdom Osmanlija ili je privremeno uspela da odbrani granice hrišćanstva od širenja islama. Na Vidovdan 1389. gotovo cela srpska aristokratija ubijena je na Gazimestanu i taj dan je bio poguban ne samo za nas vec i za citavu hrišćansku Evropu.

Ne govorimo o tome samo mi ostrašćeni Srbi vec i stručni ljudi sirom sveta. Naš krvavi Vidovdan trajao je vekovima. Nije slučajnost da su nam neprijatelji neretko birali taj datum da nam zadaju niske i oštre udarce. Najbolniji udarac je da se Vidovdan danas unižava i da mu se oduzima mesto u nacionalnoj knjizi srpskih tragedija.

Ako se istoričari pitaju da li smo izgubili boj na Kosovu, savremenici postavljaju pitanje da li ćemo posle ovog Vidovdana izgubiti svoj identitet i sta nam donose nove podele?

Gosti emisije "Usijanje" koji su razgovarali na ovu temu bili su prof. Ilija Kajtez, sociolog i stručnjak za bezbednost, Milovan Drecun, predsednik Odbora za odbranu i unutrašnje poslove i Aleksandar Jerković, Nema nazad - Iza je Srbija.

Foto: Kurir Televizija

Drecun poručuje da je tek nakon promene vlasti počelo ozbiljno suočavanje s istinom o stradanjima srpskog naroda, uprkos upornim pokušajima pojedinih aktera da plasiraju iskrivljenu sliku prošlosti mladima kroz obrazovni sistem.

- Posle 2012. godine, kada je promenjena antisrpska vlast, progovorila je istina. Istina o događajima u Srebrenici, Bosni i Hrvatskoj, gde je srpski narod stradao najviše, i ta istina je godinama ulazila u svest mladih ljudi. Paralelno su postojali i oni drugi, poput Nataše Kandić, Sonje, Žarka Koraća, tadašnjih opozicionih političara, koji su pokušali da nastave sa brutalnom kampanjom laži o tome šta se dogodilo na prostorima bivše Jugoslavije i imali su jasne i jake prodore na fakultete i srednje škole i plasirali su dezinformisanje mladih ljudi. Ti mladi ljudi su već u tom vremenu sazreli. Imate političare koji su spremni da brutalnim lažima zatruju svest mladih ljudi - kaže Drecun i dodaje:

- Posle rata 99. godine, meni je teža borba bila tek 2000. godine. Želeo sam da se izborim za istinu. Malo je takvog naroda koji robuju stereotipima kao mi. Vidovdan je simbol da naš narod može i u trenutku poraza da izađe kao pobednik. I ovaj Vidovdan će biti jači od svih naših poraza i pobeda i moramo se boriti za istinu. Ta istina ne pada sa neba, nju treba dokazati. Kad neko kaže "genocid u Srebrenici", ajde da napravimo paralelu. Šta je bilo sa neselektivnim ubijanjem, sa decom, ženama, starcima u Sarajevu? Ako je po njima to bio genocid u Srebrenici, šta je onda bilo u Sarajevu? Osnovni cilj jednog genocida je uništenje reproduktivne sposobnosti jednog naroda - zato su žene na meti.

Foto: Kurir Televizija

Kajtez ističe da srpski identitet počiva na dubokom istorijskom korenu koje je neuništivo, te da pokušaji nametanja osećaja kolektivne krivice od strane blokadera ne mogu uspeti jer srpski narod nosi snažno pamćenje:

- Oni koji poznaju Srbe, znaju da nebo može da se okrene, ali to da se desi, nikad ne može. Nema novih generacija, postoji koren, postoji mit - to je ono što je neuništivo, mi smo ratovali sa četiri najmoćnije imperije sveta u četiri različita perioda. Zašto naši neprijatelji žele da unište mit? Zato što svaki put, kada pokušaju da nas preume, pojavi se Kosovski mit i car Lazar i njima posao ne ide. Mi smo ukorenjen narod, za razliku od drugih naroda. Oni hoće pod mantrom neoliberalizma da zamene vrednosti. Slažem se sa predsednikom Vučićem da su oni izašli sa tim šta je cilj njihove politike - kaže Kajtez i dodaje:

- Oni će sebe na taj način apsolutno pokopati, ne postoji Srbin koji će priznati genocid, jer je na nama izvršen genocid. Dva i po miliona Srba je ubijeno i ne možete istisnuti iz sećanja Srba Jasenovac. To je kolektivno pamćenje, naš spasava nebeska Srbija sa plejadom junaka i velikana. Ova deca to ne mogu da shvate, ne možete vi da ubedite ni jednog Srbina, koji iole oseća koren sopstvenog naroda, da smo mi učinili genocid u Srebrenici; da jesmo, mi bismo to priznali.

Jerković kaže da su blokaderi uvereni da rade nešto veliko i pravedno, pa odbijaju svaku činjenicu koja im ne odgovara, i da to vodi u podelu, mržnju i zlopotrebu važnih simbola za srpski narod.

Foto: Kurir Televizija

- Za naše neprijatelje je jedina Srbija koja je prihvatljiva - slaba Srbija. Ja mislim da studentkinja Emina ni ne zna šta znači reč genocid. Blokaderima je učitan jedan moralni kod, jedan moralni okvir i identitet, da su oni neko ko se bori za svetsku pravdu, da su nosioci promena u svetu. Kada to nekom mladom čoveku očitate kao moralni identitet, on je spreman da se žrtvuje, da zapali sve od sebe kako bi sačuvao sliku o sebi. Zločine u istoriji nisu počinili ljudi koji su za sebe mislili da su zli, to su činili ljudi koji su za sebe verovali da rade veliku stvar. Zaveden je ogroman deo blokadera - ocenjuje Jerković i zaključuje:

- Kada pred njih iznesete jednu činjenicu, oni je odbacuju, jer ta činjenica ruši sliku o njima samima. Dolazimo do onoga što se zove sekta i mržnja prema neistomišljenicima. Franc Ferdinand je došao na Vidovdan da ponizi Srbe, Slobodan Milošević je isporučen na Vidovdan kako bi se ponizili Srbi. Srpsko dete treba da krene na srpsko dete zbog toga što mu ne da da uči, pogledajte koliko je to šizofreno. To je bolesno, šta ima Srbin svetije od deteta?

"ŽELE DA NAS UBEDE DA SMO GENOCIDAN NAROD, TO JE CILJ NJIHOVE POLITIKE" Gosti Usijanja o najavljenom skupu na Vidovdan: Blokaderi se pretvaraju u sektu! Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs