- Oni ne mogu da budu jači od države, šta su pričali za 15. mart? Mislili su da će da pobede, da dovrše državu i posao, da će promeniti vlast. Istu priču pričaju, misle da će sada to ostvariti. Nema kod njih nikakve masovnosti i misle da će da promene vlast. Neko upravlja time i ubrizgava novac. Stotinu miliona je potrošeno od onih koji su ovo organizovali. Znate li pre neki dan šta se dogodilo? Blokader je ispred Fakulteta organizacionih nauka stajao sa hiljadama evra u rukama i bio je upozoren da se skloni da ga ne bi videli. Ko je to osmislio? To je pravi vojni plan, to rade stručnjaci - kaže Drecun i dodaje: