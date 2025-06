Lider naprednjaka i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević istakao je da država zna sve o planovima blokadera za Vidovdan i da će učiniti sve da do nasilja ne dođe, kao i da će odgovarati svi koji izazovu bilo kakve nerede.

- Mislim da oni koji su pisali ultimatum ne razumeju koliko građane nerviraju ultimatumi, posebno na Vidovdan . Promašili su narativ i simboliku. Po meni je pitanje zašto već osam meseci maltretiraju građane, da bi pokazali koji je krajnji cilj, a to je politika . Oni nam pričaju da su hteli pravednije društvo, istinu, da institucije rade svoj posao, da se ipsrave neke stvari. A uradili su suprotno, uzurpirali su ustanove, blokirali. Oteli od građana. Uništili su školsku godinu i đacima i studentima. Ugrozili su upis čitave generacije studenata. Videćemo kakve će ostaviti posledice po studente . Oni su se trudili da zaustave ekonomiju. Hoće da prouzrokuju veću ekonomsku štetu za Srbiju. To je udar na svačiju kuću i novčanik. Niko nije izolovan. Kada nemamo onaj nivo direktnih stranih investicija, kad ne možemo da razvijamo projekte, imaćemo manje para. Moraju građani da znaju koliko košta ova igra, igrokaz - rekao je Vučević.

- Kraj je prevarama i trikova, lažne priče da se bore za pravedno društvo, kraj je obojene revolucije. Pale su maske, oni najavljuju čisto nasilje. Oni postavljaju ultimatume, jer će navodno eksplodirati strpljenje građana. Ako se to ne ispuni do 21 čas na Vidovdan, onda oni ne mogu da kontrolišu znezadovoljstvo građana. Svi koji budu krenuli u nasilje odgovaraće, država će to sprečiti. Budu li napali studente u Pionirskom parku, imovinu građana, odgovaraće. Država reaguje mudro - naveo je Vučević.