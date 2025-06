Slušaj vest

Ministar za javna ulaganja Darko Glišić izjavio je danas da se na protestu koji su za Vidovdan najavili blokaderimože očekivati eskalacija nasilja onih koji blokiraju i dodao da će oni nasilje usmeriti prema svima koji drugačije misle.

- Biće to poslednji pokušaj da se izvede obojena revolucija koju već sedam meseci sprovode intenzivno u Srbiji. I u subotu možete očekivati samo eskalaciju nasilja i finale svega onoga što su oni zamišljali da mogu da izvedu 15. marta, ali nisu uspeli, a onda će na Vidovdan pokušati da nasilnim upadima tu obojnu revoluciju izvedu - rekao je Glišić.

Dodao je da ono što ohrabruje jesu izjave predsednika Srbije Aleksandra Vučića i svih državnih zvaničnika da će odgovor države biti odlučan i da će svi koji počine krivično delo biti sankcionisani i odgovarati.

Foto: Printscreen/TV Pink

- To je poruka koja ohrabruje normalne ljude koji žele samo da žive i ništa drugo da rade i da zajedno sa svojom državom podižu uslove života u Srbiji na neuporedivo viši nivo, da napredujemo, da gradimo, da nam rastu plate, da nam rastu penzije, da se otvaraju auto-putevi, da se otvaraju razni objekti od javnog značaja. Ogromna većina ljudi želi mir i punu stabilnost, a ta sada već mala, ostrašćena grupa onih koji su otišli u ekstremizam će pokazati svoje pravo lice u subotu i dobiće adekvatan odgovor. Nadam se da posle toga idemo ka fazi smirivanja - naveo je Glišić.

Istakao je da je država vrlo spremna da nikada odlučnije odgovori na sve ono što bi urušilo državu.

Glišić je dodao da je u poslednjih sedam meseci neverovatna količina novca upumpana u organizacije koje troše te budžete i koje rade na rušenju države.

- Svi oni imaju dnevnicu za ono što rade. Kada dođu da dežuraju, da nešto blokiraju, nisu oni došli da blokiraju zato što njima je to tako došlo, nego zato što su lepo plaćeni za to što rade, prihvate tu dnevnicu, pa dođu pa blokiraju neki medij, neku ulicu. Dakle, svi su oni na dobrim budžetima, ti se budžeti tanje, ti budžeti su polako došli do svog kraja. Tako da očekujem da sem ove političke agende koju će oni da iznesu u subotu, da krenu taj drugi deo koji je njihov plan, a to je pokušaj nasilja, pokušaj upada u institucije. Ta eskalacija nasilja imaće svoje finale u subotu - rekao je Glišić.

Istakao je da su protesti i blokade su od samog početka politički motivisani.

Glišić je podsetio da je predsednik Vučić nakon početka zloupotreba tragičnog događaja u Novom Sadu rekao da to nema veze ni sa tragedijom, ni sa padom nadstrešnice i da se to što je on tada rekao pokazalo kao potpuno tačno.

Foto: Printscreen/TV Pink

- Više nemaju ni onu čuvenu ćutnju od 16 minuta već su to žurke, to su opijanja, to je pokušaj planiranja nasilnog upada, to je nasilje prema svakome ko drugačije misli ili ko pokušava da normalno radi, da normalno funkcioniše, kroz nelegalno blokiranje fakulteta, kroz pokušaj blokiranja nekih drugih institucija - rekao je Glišić.

Dodao je da je sedam meseci trebalo da organizatori blokada pokažu ono što su od prvog dana znali da rade, a od prvog dana su krenuli u "suvu" politiku koja je trebalo da kroz obojenu revoluciju dovede do prevrata mimo narodne volje u Srbiji, da se neki ljudi postave kao vlast koja će da sprovede njihovu politiku.

Istakao je da oni žele jedno potpuno urušavanje sistema i da se raduju što nanose štetu državi.

Glišić je ukazao da je politika Srpske napredne stranke, čiji je on deo, da Srbija ne sme da stane, da Srbija treba finansijski da napreduje i da treba da brani svom snagom AP Kosovo i Metohiju.