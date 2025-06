Da je to zaista pravi cilj protesta, potvrdila je i profesorka Filozofskog fakulteta Katarina Popović, koja je u istoj emisiji napala predsednika Republike Aleksandra Vučića i rekla da "Srbija mora da se suoči sa zločinima" i da raskrsti s Rusijom i Kinom.

- To su teme kao što su da li nositi EU zastave ili zastave Rusije, da li s Kosovom ili bez Kosova, da li je Srebrenica genocid ili nije genocid... Da bismo o tim nekim temama govorili, mi prvo treba da počistimo svoje dvorište.

- Stubovi su tu od početka, krajnji cilj onih koji instruišu blokadere je da sami sebi pucamo u nogu, priznamo nezavisnost Kosova, okrenemo leđa Rusiji, da dođe do ukidanja Republike Srpske, čemu bi pomogao narativ o Srebrenici. Blokaderi ne znaju ništa o srpskoj istoriji i stradanjima, niti ih to interesuje - kaže Deđanski za Kurir.

On ističe da se podrška blokaderima osula kada je većina građana shvatila šta je posredi.

- To je sada mala grupa koja mora agresijom da nadomesti bezidejnost, zato su opasni i spremni za sve. Ne umeju ni da se kriju iza nacionalnih priča, izabrali su za protest Vidovdan i srpsku zastavu, a pre nekoliko meseci su povraćali po njoj. Gube kompas jer ih narod neće - priča Deđanski i dodaje:

- Blokaderi će doći na svoju meru, srpski narod to ne želi. Narod ih je provalio i zbog toga su i besni.

- Njihovi ideolozi su sve vreme manje ili više nipodaštavali Srpsku pravoslavnu crkvu, posle toga imamo iz Novog Pazara uključivanje radikalnih studenata i nastavnika koji su i na preliminarnim izbornim listama, a deluju pod plaštom studentskih protesta. Zatim, neki studenti organizatori koji su na društvenim mrežama objavljivali da su Srbi genocidni. Bilo je sijaset izjava o Kosovu, da je to završeno pitanje, pa onda kritike što nisu uvedene sankcije Rusiji - navodi Petričković.

On kaže da je sada sve eskaliralo, te da je blokaderku iz Novog Pazara Eminu Spahić neko naučio kako da kaže da je u Srebrenici počinjen genocid, ali da se ogradi rečenicom da "narod ne može biti genocidan, već su u pitanju pojedinici".

- Postoji mozak operacije koji to vodi spolja i finansira. Studentkinju iz Novog Pazara je neko naučio kako da to pusti u javni etar, prvo kaže da je bilo genocida, pa se onda ogradi i kaže da su to činili pojedinci. Onda u inostranstvu mogu da kažu: "Eto, u srcu Srbije se govori da su genocidni." Nije nimalo slučajno - ističe Petričković.