On smatra da je blokadere neko savetovao da preuzmu ovakav narativ.

- Ultimatumi sami po sebi imaju ružnu konotaciju u našoj istoriji i ne šalju dobru poruku. Ako misle da tako mogu bilo koga u Srbiji da disciplinuju, greše, takvo ponašanje je autodestruktivno. Narodu i Vladi niko ne može da ispostavi ultimatum. Blokaderi nemaju legitimizovanu snagu da bi nekoga doveli do zida, da nema izbora. Ne mogu nikoga da pritisnu na taj način jer nemaju instrumente - kaže on za Kurir.

- To je želja da se kreira neko vanredno stanje, a moguće je da je ideja potekla od ljudi koji sa strane posmatraju situaciju u Srbiji i žele dodatne tenzije. Svako ko živi u Srbiji zna da ultimatum ne može da stoji, to je neka njihova težnja da se realizuje. Međutim, nerealna je i govori da su u pitanju ljudi koji nemaju ozbiljan uvid u raspoloženje u narodu - zaključuje on.