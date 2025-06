Povodom teksta koji je izašao 22.05.2025. godine, na internet portalu Kurir.rs objavljen je tekst pod naslovom: "Prelević i Kavčić finansirali blokadere pa se posvađali s njim! Kavčić tražio da advokat bude prvi na blokaderskoj listi, sad zajedno prave novu stranku", Aleksandar Kavčić poslao nam je odgovor na informaciju:

-Na portalu Kurir.rs objavljen je tekst koji nosi gore navedeni naslov i ceo tekst sadrži apsolutne neistine. U tekstu se iznosi niz netačnih činjenica, niti je novinar pozvao drugu stranu radi utvrđivanja šta je istina, pre objavljivanja ovog teksta. Upravo ovakvim tekstom koji ste objavili, tvrdi se neistina, a serijom tekstova se stvara atmosfera medijskog linča i medijska hajka na mene, bez ikakvih dokaza. Dakle, želim da objavite da su sve informacije u tekstu, kao i njegov naslov netacni, a sve iz razloga što:

-Ne postoji nikakva lista i studenti ne blokiraju Srbiju. Nikada u životu nisam imao kontakte sa firmom Nordeus. Pošto nisam bio ni u kakvim kontaktima sa blokaderima, onda se, svakako, nisam mogao ni posvađati, što je, takode, neistina koju ste objavili, niti mi je poznato koga vaš list smatra blokaderima. Niti sam finansirao blokadere, niti ih poznajem, niti sam se sa njima posvađao, niti je gospodin Božo Prelević preko mene bilo koga finansirao, niti pravio stranku sa mnom.

Dakle, u vašem tekstu, apsolutno nije ništa tačno. Vaša objavljena informacija ne sadrži ni istinu, ni dokaz za vaše tvrdnje, to je sve neistina. Dakle, u konkretnom tekstu, posebno su problematične i štetne rečenice:

-Prelević i Kavčić finansirali blokadere, pa se posvađali s njima! Kavčić tražio da advokat bude prvi na blokaderskoj listi, sad zajedno prave novu stranku! Aleksandar Kavčić, osnivač fondacije "Alek Kavčić", preko advokata Bože Prelevića, inače svog bliskog prijatelja, od decembra je finansirao blokadere u Srbiji, a sada njih dvojica prave novu stranku, saznaje Kurir!"

-Međutim, kako tvrdi naš izvor blizak blokaderima, odnosi su se naglo pogoršali nakon što je Kavčić nedavno zahtevao da licno sastavlja izbornu listu, da njegov čovek Božo Prelević bude prvi na listi, a da kontrolu nad čitavim pokretom preuzme upravo on". Blokaderi su taj zahtev kategoricki odbili, pa je pukla tikva! Kavčić se povukao, a finansije su prešle u ruke IT giganta Nordeusa".

Opšte je poznato i da 30 dana nakon vašeg teksta i dalje ne postoji nikakva studentska lista. Ovakve informacije su neistinite i nepotpune, te su u tom smislu i leziono podobne i kao takve mojoj porodici i meni, nanose nemerljivu i nenadoknadivu štetu. Niti sam se ja posvađao sa gospodinom Prelevićem, niti on sa mnom, niti gospodin Prelević i ja pravimo bilo kakvu politicku stranku i to je opšte poznato 30 dana nakon vašeg neistinitog teksta.