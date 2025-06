Kako je najavljeno, saznaće se i kako planiraju kolaps od 28. do 11. jula kada je godišnjica Srebrenice, a sve sa ciljem da Srbija prizna da se u Srebrenici dogodio genocid

Blokaderi u narednim danima planiraju nasilne akcije protiv srpskog naroda i države, a materijalni dokazi o raskrinkanom planu za izazivanje građanskog rata na Vidovdan, u subotu 28. juna, biće prikazani večeras u specijalnoj emisiji.

Emisija je snimljena u koprodukciji Informer TV, TV Pink, TV Prva, Hepi TV, B92 i Studija B.

U ovoj specijalnoj emisiji biće otkriveni i planovi o pripremi državnog udara i nasilnih akcija protiv Srbije.

Kako je najavljeno, saznaće se i kako planiraju kolaps od 28. do 11. jula kada je godišnjica Srebrenice, a sve sa ciljem da Srbija prizna da se u Srebrenici dogodio genocid.

O današnjem hapšenju

Podsećamo, na početku emisije je rečeno da je danas već uhapšeno 6 osoba, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, zbog planiranja nasilnog rušenja vlasti, tačnije da su izvršila krivično delo Pripremanje dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije, o čemu možete pročitati OVDE.

Danas su u zajedničkoj akciji VJT u Beogradu, MUP RS I BIA uhapšeni I. M., N. A., B. M., A. I., V. K. i S.G.

- U pitanju su opasni teroristi. Kada imate pištolj sa brisanim serijskim brojem vi se spremate za neko zlo. Za šta se on to spremao? Nije ovo sve. Među uhapšenima je i predsednik Vojnog sindikata Novica Antić koji je snimljen sa Ivanom Matovićem kako se u Kraljevu dogovoaraju kako da u Beogradu naprave bukvalno građanski rat. Neverovatno je na šta su ti ljudi spremni - rekao je Dragan J. Vučićević.

"U subotu idemo na Ćacilend"

- U subotu se ide na Ćacilend. I trebaš mi tu da budeš blizu mene ceo dan. Vidim da je plan da se čekaju ostali po auto-putu, kao i prošli put. Gore, ovaj, mi idemo na Slaviju prvo, razumeš. Dobro. Ali imamo zborno mesto dole, kod vlade, ako nešto krene da se dešava. Znači, svi se skupljamo bukvalno istog momenta dole, ispred vlade, da bi bili organizovana grupa, ne da se jurimo. Ali moramo da bude organizovana grupa, deca su zvanično izašla sa zahtevom da Ćacilend mora da se skloni do 9 sati, nisam ja to izmislio, ima zvanično saopštenje studenata. I rekli da ne odgovaraju za to što će se posle desiti. Tako da, planiraj... Ne samo mi, nego svi - rekao je Ivan Matović u razgovoru sa Srđanom Gajovićem.

Razgovor Ivana Matovića i Srđana Gajovića

Dogovarali državni udar u restoranu hotela u Kraljevu

- 15.-og je bilo puno, ja sam doveo maltene celu zapadnu Srbiju. Ja nosim onaj megafon, i svaki drugi mi je rekao "Brate, ne idemo kući dok ih ne uništimo". Taj dan su se ljudi razočarali nisu ni bili organizovani, bilo bi krvi do kolena. On rat izaziva sve vreme, sad je velika razlika jer su sad ljudi još više naoštreni. Ja gledam to je Vidovdan, idemo da ubijemo Murata, idemo da sklonimo šatore.

A. I. je dodao da su hapsili predsednika Miloševića na Vidovdan.

- Studenti su svesni da sve lako može da se uništi. Mislim da ništa neće biti, ali mnogo manje fali neko 15-og. Ja bih samo krenuo na RTS, jedna grupa na Vladu, druga na Informer, treća na Hepi, bukvalno da ih razbijemo na paranparčard. I bukvalno, vidi, da se čak i veterani okrenuli da uđu unutra ili pogađaju. Ne da više brane, nego bukvalno da su ogromni napadi. Ako ne leže bolje... - objasnio je Ivan, dok su se okupljeni složili da ovo može da izazove građanski rat.

Dr Vojislav Šešelj je rekao da žele da napadnu na jedan važan praznik za Srbe.

- Policija je trebalo i ranije da reaguje, ali nikad nije kasno dok nije sve propalo - kazao je Šešelj.

Rekonstrukcija događaja

Otkriveno je ko su inspiratori ovog plana.

Elektrotehnički fakultet u Beogradu

- Na radionici je bilo sinoć raznih predloga, da se uništi do sada šta je urađeno na Ekspu, da se vidi zašto su Surčinci rekli da se betoniraju raskrsnice. Treći govor da bude šta ćemo da uradimo ako ne raspišeš izbore, kako smo jači od njega, kao ćemo ga pobediti. Mislim da je prosto neophodno kako ne bi otišli previše u desno, ovaj, udaljili se od jezgra naše podrške

A to su ljudi koji su evropsko orijentisani, građanski, šta god, mislim da je važno da se prosto postigne neki balans. Obraćamo se većini Srbije, ali će većina glasati za SNS. Ako je Vidovdan, ako hoćemo da se povežemo sa nacionalnom tematikom, ne možemo to da uradimo opet rukavicama ne ide. Ja sam protiv rektora jer ima pe**rski glas - rečeno je na sastanku.

Profesor Medicinskog fakulteta Lazar Stijak je rekao da je poenta da studenti izgube godinu.

Snimak sa Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu

ETF Izvor: Privatna arhiva

Filološki fakultet

- Tu masu koristimo za zauzimanje institucija. Upitno je što 4 dana pred protest nemam plan. Svaki fakultet ima grupicu od 30 ljudi, ta grupa živi na fakultetu 7 dana, ali kada padne mrak kamufliramo se, momci puste bradu, devojke maske i izlazimo napolje - čulo se na sastanku pomenutog fakulteta.

Biznismen Branko Babić smatra da će ovim planovima naštetiti predsedniku države.

Snimak sa Filološkog fakulteta u Beogradu

Filološki Fakultet Beograd Izvor: Privatna arhiva

Građevinski fakultet

- Malo se vrtimo u krug. Nemamo još ceo plan, videćemo da li ćemo da idemo na RTS, šta ćemo 28. Hajde da se fokusiramo na to. Ofanziva na policiju, po predlogu ratnog veterana, koja bi bila korišćenjem biber spreja, mislim da je neophodno da narod krene u napad. Mislim da je to cela poenta, mi smo studenti bili simbol kao borimo se za pravdu, do sada. Mislim da je potrebno da narod spontano krene u neki vid nasilja, znači mi ćemo da pozovemo na građansku neposlušnost - čulo se na sastanku, ali nije precizirano ko je prisustvovao plenumu.

Kako su dalje naveli, planira se borba sa policijom, sa "ćacima", sa svima.

- Moraš medijski da kažeš da će da dođe do tih sra**. Da li se sprovodi medijska kampanja kao da je nasilan protest da li ne, to narodu mora da se kaže. U suštini ja sam i dalje za ovaj plan, ja bih ga izneo večeras. Cilj raspisivanja izbora od momenta kada nama to odgovara. Sredstvo pravljenje nereda već od 28-og do 12-og kao sam pik za ono što će doći, i onda od 12-og nadalje. Policija je ta koja u međuvremenu prouzrokuje taj haos - dodaje se.

Cilj je da se raspišu izbori, dodaju.

O blokadi Ekspa

Potom je istaknuto, oni su ti koji organizuju nasilje, organizovano upadaju u haos. Grupa koja hoće da radi na Ekspu, ne poziva na nasilje već na blokade.

- Mi smo ti koji organizuju nasilje. Ali najveći problem je šta se dešava posle. Postoji prilaz koji se dešava rečnim putem, oni na primer odatle dobijaju pesak. Postoji mogućnost da se rečnim putem takođe blokira, nije nemoguće, pričali smo sa čovekom. To je prva stvar, druga stvar, i da imaju sve ikada potrebne stvari tamo nemaju dve osnovne, to je voda i to je gorivo. Oni da bi pokrenuli mašine, tebi treba gorivo. Ja bih samo reko, rušenje SNS lokala i Ekspo lokala u Kralja Milana, ne znam da li ima još negde, to je po mom mišljenju idealna stvar, za Ćacilend me boli briga ako nećete, nećete. Mada mislim da možemo da okupiramo i Predsedništvo i Skupštinu. I onda 12-og da idemo na Ekspo kao finale svih tih omanjih akcija zato što, je*iga, 7 meseci smo "sapunjali mačora", a sad smo odlučili da moramo nešto da uradimo. I hajde onda u dve nedelje sve da spucamo, i on da raspiše izbore. Masa se sliva, jedan deo ide do RTS, ne moraju studenti da blokiraju, može to i naord. To je samo ideja. Mislim da je nasilje prisustvo u ovom protestu od početka, ali se borimo da dođe do minimuma - dodaju.

Kako su istakli, bitno je "sve ispucati" u dve nedelje, i da se raspišu izbori kako bi na leto krenula kampanja.

Snimak sa Građevinskog fakulteta u Beogradu

GRAĐEVINSKI FAKULTET Izvor: Privatna arhiva

Beleške plana - pena parti kod Žeksa

Na "Whatsapp" grupi pod nazivom "Ćaskanje" koju koriste studenti u blokadi Fakulteta političkih nauka (FPN) u Beogradu, učesnik iste pod pseudonimom "Stefan Mali", odnosno Stefan T. postavio je nekoliko fotografija stranica sveske na kojima su rukom ispisani budući planovi studenata u blokadi.

Naime, iz konteksta navedenog teksta napisanog rukom može se zaključiti da je reč o planovima studenata u blokadi tokom protesta koji je najavljen na Vidovdan u Beogradu. Takođe, navedena je mogućnost da nakon 28. juna blokaderi organizuju "Pena parti kod Žeksa" (reč je o vlasniku TV "Pink" Željku Mitroviću), krečenje i deratizaciju stranačkih lokala (najverovatnije se misli na prostorije SNS-a), "oslobađanje" zgrade RTS-a, realizacija akcije "Pink Panter", kao za Republičku izbornu komisiju, ali usmerenu prema medijskoj kući Pink.

Posle Slavije skidamo prsluke. Po nekom zakonu, ti, ako si redar, na javnom skupu ostaješ tu i kada skineš prsluk. Pa ako hoćete da pravite sra*** posle Slavije, zamaskirajte se. Na sve ovo blokaderi, kako kažu, planiraju i decentralizovani kontrolisani haos. Između ostalog, planiraju da blokiraju saobraćaj sporom vožnjom od 20 km na sat. Usputnim kvarovima, lažnim radovima na putu. Kontinuiranim prelaženjem pešačkog prelaza. Biciklistima, zamenom signalizacije. Prevrtanjem kontejnera pa čak i postavljanjem dečjih kolica.

Blokaderi također spremaju udar na ekonomiju. I to predlažu. Otkazivanje pretplate za MTS, EON, SBB, JETEL. Neplaćanje računa. Povlačenje para sa bankovnih računa. Predlažu i zatrpavanje institucija e-poštom. Zauzimanje šaltera kao i hakerske napade na sve državne i, kako oni kažu, režimske portale. Blokaderi teroristi naglašavaju da im treba novi peti oktobar. Citiramo. Ne pozivamo na građansku neposlušnost. Pozivamo na krivična dela. Ovo nema veze sa izborima, već da idemo ka radikalizaciji radikalizacije. Ovaj princip preuzet od tjudorskih porodica u borbi protiv Engleza.

Glavna meta: Gradilište Ekspo i blokada auto-puteva, državni udar

Blokaderi teroristi u svojim objavljenim beleškama kao jedno od glavnih meta navode gradilište Ekspa i blokadu autoputeva. Citiramo. Da bismo izvršili bilo kakav pritisak, moramo ga blokirati minimalno tri nedelje. Mi njih možemo vratiti šest meseci unazad. Namera blokadera, kako navode u beleškama, jasna je.

Cilj je da ne bude samo haos u Beogradu, već da haos bude svuda. Mišljenje je da je deset do petnaest hiljada ljudi dovoljno da su rušili Ćaciland, jer to se radi sedmog dana. Najzad u svojim beleškama blokaderi iznose i više nego konkretne predloge. Citiramo. Sečenje kabla da ne mogu ljudima deliti račune za struju, piš**** po zgradama policije, blokade najveće garaže u celom gradu, krađa goriva sa državnih pumpi, ti sipaš pa platiš, samo ne plati. Ipak, možda, najbolesniji deo njihovog plana predviđa i snimanje lažnih filmova za odrasle. Citiramo. Napraviti deepfake por***** političara. Dat primer Vučić i Mali.

Na kraju Blokaderije u svojim beleškama zaključuju "mi težimo ka haosu, koji oni ne mogu izdržati, ali ako mogu, ostaje nam samo državni udar".

Otvoreno veličaju nacizam

Blokaderi Aleksa G. i Željko J, koji su bili u grupi koja je napala Miloša Pavlovića i pogrdno skandirala na njegov račun u Studentskom gradu, pokazali su koja je njihova prava ideologija!

Studenti Aleksa G. i Željko J. Foto: Privatna Arhiva

Naime, kako se može videti na slikama do kojih je Kurir došao, ova dvojica otvoreno poziraju sa kukastim krstom, najvećim simbolom nacizma!

Gosti emisije

Gosti emisije su novinari Gordana Uzelac, Milomir Marić, Dragan J. Vučićević, Ivana Vučićević, Oliver Jakšić, dr Vojislav Šešelj, biznismen Branko Babić, profesor Medicinskog fakulteta Lazar Stijak.