- U subotu se ide na Ćacilend. I trebaš mi tu da budeš blizu mene ceo dan. Vidim da je plan da se čekaju ostali po auto-putu, kao i prošli put. Gore, ovaj, mi idemo na Slaviju prvo, razumeš. Dobro. Ali imamo zborno mesto dole, kod vlade, ako nešto krene da se dešava. Znači, svi se skupljamo bukvalno istog momenta dole, ispred vlade, da bi bili organizovana grupa, ne da se jurimo. Ali moramo da bude organizovana grupa, deca su zvanično izašla sa zahtevom da Ćacilend mora da se skloni do 9 sati, nisam ja to izmislio, ima zvanično saopštenje studenata. I rekli da ne odgovaraju za to što će se posle desiti. Tako da, planiraj... Ne samo mi, nego svi - rekao je Ivan Matović u razgovoru sa Srđanom Gajovićem.