- Oni su želeli da uđu u Predsedništvo. Ovo je pokazatelj da su dobro koordinisani. Apsolutno se nastavljaju hapšenja . Tokom noći i dana, predsednik Vučić imao je sastanke sa bezbednosnim službama, sa vrhom MUP-a, kako bise sačuvao ustavni poredak, državno uređenje. Da se spreči krvoproliće koje su planirali na Vidovdan. On služi da se setimo žrtava koje su naši preci dali za našu slobodu, integritet... Ali eto, to je bio njihov plan - rekla je Brnabićeva.

- To treba da bude novo lice Srbije? Da nosite pištolj sa brušenim serijskim brojem... To znači da ste vi planirali najteža krivična dela... I to bi bilo problematično. Vi ste bili spremni da počinite najteće krivično delo... Verovatno atentat, na najveće državne funkcionere, pre svega Vučića. Brušeni serijski broj znači da je nemoguće otkriti. To je budućnost ove zemlje? Oni su na ovom snimku priznali najveća krivična dela, da su 15. marta bili naoružani u Beogradu. Svi su kod sebe imali oružje. To je ono što smo sprečili, zahvaljujući snimku od 12. marta. I kada je to razbijeno, ljudi su shvatili da treba da se desi nasilje... - dodala je Brnabić.