- Snage NATO ući će kao osvajačka sila koja će onda ostati okupaciona. Ako napadnu, neće moći da se zaustave na Kosovu. Moraće da gone srpske snage duboko u ostatak Srbije i Crne Gore. A možda i do samog Beograda... Ako se odlučimo za takvu politiku sigurno ćemo pobediti. Ali, to bi moglo da znači ozbiljne žrtve. Da to predstavim pomalo melodramatično - hoćemo li imati "Dejton" ili "dan D"?.