Od Vidovdana do Potočara Srbija će se boriti da ne dođe do krvoprolića na ulicama Beograda. Pažljivo birajući datume i vreme kada će gađati temlje državnosti neprijatelj srpskog naroda deluje kroz najrazličitije društvene grupe, iskusne, profesionalne ali i one kojima se može lako manipulisati.

- Nažalost, meni je žao što sam savremenik ovakvih dešavanja na Beogradskom univerzitetu, ja sam došla iz jednog malog mesta sa juga davne 1982. godine, bila sam student aktivista, student prodekan, bavila sam se studetskim standardom, a to je bilo vreme velikih kriza, to su devedesete, bili smo pod sankcijama, svi smo iz unutrašnjosti živeli od stipendija i naša borba je za cilj imala da se obezbedi što više mesta po studentskim domovima, da se renoviraju, naprave kvalitetnije menze . Sada imamo potpuno drugačiju situaciju, da mi je neko rekao da ovo može da se desi, ne bih mu verovala - započela je, pa nastavila:

- Moj utisak od Niša, gde je bio divan skup sa pozitivnim porukama, i to je krenulo dosta negativno i to sada ne ide u prilog studentima. Imali su uzlaznu liniju, narod ih je prihvatao na veoma pozitivan način. Da biste prijavili skup, morate da se identifikujete, prepostavljam da je i ovaj skup neko prijavio i da to lice snosi odgovornost. Kao neko ko je duboko tradicionalan i ko duboko verujeu Kosovski zavet i svetinju Vidovdana, lično smatram da je mesto svim potomcima srpskih junaka na Gazimestanu. Kada odete tamo i vidite kako Srbi žive u jednoj nemaštini i da su blokirani od svojih sunarodnika Albanaca, onda bi shvatili koliko je blokada strašna reč. To je mesto na kojem mi možemo da postignemo boljitak za našu zemlju.