"Zato pozivam građane Republike Srbije, pozivam sve one koji se okupljaju na bilo kom mestu, da poštuju zakon Republike Srbije, da ne narušavaju javni red i mir, da ne čine krivična dela, već da bilo koji vid svog ponašanja usklade sa zakonom i da u skladu sa zakonom ostvaruju svoja prava", naglasio je general Dragan Vasiljević uoči skupa u Beogradu na koji su pozvali studenti u blokadi na Vidovdan.

Kaže da policija ima saznanja da može doći do pokušaja narušavanja javnog reda i mira i pokušaja upada u neke institucije.

"Građani koji se kreću, bilo da su učesnici protesta ili ne, jasno i vidljivo će uočiti pripadnika policije. To dodatno govori da oni koji pokušaju da naruše javni red i mir, to čine svesno, videći policajca, videći državne organe da rade svoj posao, ako pokušaju da napadnu policiju, da napadnu instituciju, da napadnu objekat, na to će dobiti adekvatnu reakciju policije", naglasio je general Vasiljević.