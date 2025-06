On je podsetio da digitalizacija u obrazovanju ostaje jedan od ključnih prioriteta Vlade Srbije.

- Značajan napredak je postignut i u povećanju dostupnosti asistivnih tehnologija. Zahvaljujući podršci Evropske unije i u partnerstvu sa UNICEF-om, osnovano je 13 resursnih centara, od kojih je pet opremljeno sa više od 3.000 uređaja asistivne tehnologije. Zahvaljujući tome više od 1.300 učenika dobilo je ovu vrstu podrške u protekle dve godine - naveo je on.

Stanković je istakao da je proces digitalizacije u obrazovanju podržan i usmeren strateškim dokumentima, uključujući Strategiju razvoja obrazovanja u Republici Srbiji do 2030. godine, Strategiju razvoja digitalnih veština, Strategiju razvoja informacionog društva i informacione bezbednosti i Strategiju razvoja veštačke inteligencije. On je napomenuo da su sva strateška dokumenta usklađena sa Akcionim planom za digitalno obrazovanje Evropske komisije za period od 2021 do 2027. godine.