Nikada se u istoriji Srbije nije desilo da organizatori nedvosmisleno pozivaju na nasilje i za to traže podršku na protivzakonitom, ilegalnom i kriminalnom skupu. To se nije desilo čak ni 5. oktobra 2000. godine. Skup na koji pozivaju blokaderi nije prijavljen, policija nije obaveštena ni o mestu okupljanja učesnika niti o njihovom kretanju, što ozbiljno otežava posao policiji koja mora da brine o bezbednosti građana i imovine.

Pohapšeni teroristi koji su se dogovarali o nasilnim akcijama u Beogradu i zaplenjeno oružje samo su poslednji u nizu dokaza da su sedmomesečne blokade išle ka jednom cilju - nasilnom rušenju države. Koliko iskrenosti je bilo u ovim blokadama, najbolje su pokazali različiti eksponenti za koje se ispostavilo da su jedino radili za svoj lični interes. Preraslo je to u grupu takozvanih "roleks" blokadera. Njih predvodi Lazar Stojaković, u narodu poznatiji kao student blokader s "roleksom", jedan od najvidljivijih i najglasnijih aktera studentskih protesta i zagovornik radikalnih metoda protesta. Noseći satove od nekoliko desetina hiljada evra, Stojaković i njemu slični kanalisali su ove proteste, manipulisali kolegama i gurali ih ka nasilju, a onda su odlučili da uzmu pozamašne stipendije i odu u inostranstvo. Tzv. roleks blokaderi su paradigma onog šta nam se dešava, ili preciznije rečeno, šta se dešava u blokaderskom pokretu.

Ideološku i političku platformu šira javnost je mogla da vidi ovih dana kada je na videlo izašlo otvoreno navijanje blokaderke Emine Spahić da se Srebrenica mora proglasiti genocidom, što je prihvaćeno među blokaderima kao jedan od prvih zadataka blokaderske vlasti. Na tom talasu se do kraja razobličila blokaderska politika i bez zadrške prihvatila i mogućnost da Srbija prizna Kosovo kao nezavisnu državu. Znaju dobro ideolozi blokadera da su Srebrenica i Kosovo dve neuralgične tačke na kojima se zadatak rastakanja Srbije kao države najlakše može obaviti. Uostalom, o tome svedoči i prošlogodišnja diplomatska borba predsednika Srbije Aleksandra Vučića u Ujedinjenim nacijama protiv usvajanja Rezolucije o Srebrenici. Na toj sednici u Njujorku moglo se sagledati koliko neki neprijatelji Srbije žele da je ponize, a, nažalost, isti žar danas pokazuju i blokaderi.

1. Sve pare idu neformalnom lideru opozicije Draganu Đilasu i tzv. roleks blokaderima, a za narod ništa - dokaz za to je 500.000 radnih mesta koja su nam ukinuli dok su se oni bogatili, a tzv. roleks blokaderi uzimaju stipendije u inostranstvu

Dejan Lisica iz Centra za društvenu stabilnost upozorava da agresivnost blokadera raste, ali i ocenjuje da je to pouzdan znak da su blokade u završnoj fazi.

- Protest koji su blokaderi zakazali na veliki srpski praznik Vidovdan još jedan je u nizu protivzakonitih skupova, bez ikakvog cilja i poruke, a s jasnom namerom da se destabilizuje država i terorišu njeni građani. Da ovo nije prazna priča, pokazalo se i prilikom hapšenja određenog broja blokadera koji su, kao i ekipa iz Novog Sada, pokušali da ugroze ustavni poredak zemlje i izazovu nasilje. Pokazalo se i to da, kako im brojevi opadaju, njihova agresivnost raste, što je jasan pokazatelj da su blokade u završnoj fazi jer, kako se u narodu kaže, noć je najmračnija pred svitanje. Koliko god opcija da ima za subotu, sve će se na kraju završiti istim rezultatom, a to je da će država nastaviti da postoji i 29. juna - naglašava on.