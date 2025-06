Profesor Fakulteta političkih nauka Milan Petričković ocenio je za Kurir da izjašnjavanje rektora nije iznenađenje, jer je on još na početku blokada prekršio kodeks profesure i princip nepristrasnosti.

- On je napravio jasnu razliku između studenata blokadera koje on podržava i njih je, u odnosu na većinu koja je htela da studira, otvoreno favorizovao i proizveo neku vrstu protivpravne segregacije u odnosu na studentsku populaciju. Ovo je, dakle, samo nastavak koji potvrđuje da je njegovo delovanje bilo i ostalo usmereno na urušavanje univerziteta. Ono što je ovde problematično i sporno je što se rektor, osim prekršenog etičkog kodeksa, zapravo stavlja na stranu anarhije i javašluka, protivpravnih dela i nasilja koje je zahvatilo širi društveni kontekst. Rektor koji podržava huliganski stav direktno radi protiv državnog interesa i protiv pravnog sistema, u kojem bi upravo on trebalo da bude jedan od faktora stabilizacije - smatra Petričković.