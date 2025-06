- Od raspada Jugoslavije, cilj se nije menjao – razbiti Srbiju i stvoriti što više malih država. I taj festival "Krokodil" je deo te priče. Ništa to nije novo - ocenio je u izjavi za Alo profesor Vuletić.

- Sa ovim festivalom želi se da optuže Srbe za genocid. To dalje znači da je Republika Srpska genocidna tvorevina, da ne treba da postoji. Što dalje vodi ka tome da Dejtonski sporazum ne važi - objašnjava profesor.

"JEDAN DIVAN ANTISRPSKI SKUP" Gaga Antonijević o festivalu Krokodil: Naš narod nije glup, neće im to proći

Politika "JEDAN DIVAN ANTISRPSKI SKUP" Gaga Antonijević o festivalu Krokodil: Naš narod nije glup, neće im to proći

- Traži se raskol među Srbima. Sve što se dešava radi se sa tim zadatkom. Oni koji su želeli raspad Jugoslavije žele da to prebace na Srbiju. Da njoj to pripišu i okrive je za to.