Ministar je posebno kritikovao upotrebu termina "ultimatum" u kontekstu protesta, ocenivši to kao " apsolutno iritantno za srpski narod ". Dačić je podsetio na istorijski kontekst Vidovdana, posebno na događaje iz 1914. godine koji su prethodili Prvom svetskom ratu.

On je pojasnio da je javno okupljanje dozvoljeno i slobodno, ali da će svako kršenje zakona biti sankcionisano.

Ministar je posebno upozorio na "crvene linije" čije bi prekoračenje dovelo do intervencije policije. To uključuje nasilje, napad na državne institucije, zauzimanje i blokade preduzeća, napad na druge ljude ili imovinu, kao i napad na policiju.

- To im sigurno najviše smeta jer taj prostor hoće da koriste za svoja politička okupljanja - izjavio je Dačić, dodajući da će policija biti raspoređena na svim neuralgičnim tačkama.

Ministar je takođe komentarisao najave studenata koji žele da uče o održavanju "književnog popodneva" tokom protesta. On je podsetio na prethodne proteste i blokade, ističući da policija do sada nije prekidala nijedan skup, čak ni one koji nisu bili prijavljeni.