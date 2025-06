- Sedam meseci na dnevnom nivou su ti troškovi nekoliko miliona evra. Danas je lep dan, Vidovdan, ljudi ne treba da brinu. Uveče ćete videti besne ljude, neke koji će na kraju da završe u nasilju, pošto drugog izbora sebi nisu ostavili. Očinski ih još jednom molim da to ne čine. Nemam nikakvu bojazan za to kakav je ishod, samo želim da sačuvamo sve, pre svega mlade i nove starije, bogate - kazao je on.

- Ko će da sluša Bodirogu, Kokanovića, onog Perišića... Šta imate tu da čujete, iz tih napisanih govora. Nije to ni naročito važno, po našoj proceni od 15 do 9 do 15 do 10 očekujte početak nasilja, ali spremni smo - zaključio je Vučić